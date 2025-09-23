Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Şara'dan ABD'de takdir toplayan hareket! Şeybani’nin sandalyesini gördü, kendi koltuğunu kaldırttı

Şara'dan ABD'de takdir toplayan hareket! Şeybani’nin sandalyesini gördü, kendi koltuğunu kaldırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şara&#039;dan ABD&#039;de takdir toplayan hareket! Şeybani’nin sandalyesini gördü, kendi koltuğunu kaldırttı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BM Zirvesine katılan Suriye Devlet Başkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani’ye gösterilen protokol hassasiyetine dikkat çekerek kendi koltuğunu değiştirdi. Şara’nın eşitlik mesajı alkış topladı.

Dünya liderleri, ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler zirvesi için New York'ta buluştu. Liderler ikili temaslar kurarken önemli zirveler de gerçekleştiriyor.

ABD'ye giden liderlerden biri de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş Şaraa, oldu. Şara, New York'ta Suriye diasporasıyla bir araya geldiği etkinlikte ise alkış alacak bir harekette bulundu.

TAKDİR TOPLAYAN HAREKET

Şara, Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'ye verilen sandalyeyi görünce, kendisinin oturduğu rahat koltuğun kaldırılarak aynı sandalyeden verilmesini istedi.

Koltuk yerine sandalyenin gelmesiyle etkinlik kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gazze için 'son çağrı': Göstermelik tanıma yetmez, harekete geçin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze için 'son çağrı': Göstermelik tanıma yetmez, harekete geçin - Dünya"Göstermelik tanıma yetmez, harekete geçin"Tanımak yetmiyor, askerî müdahale şart! Dünya, İsrail’in soykırımına karşı insanlık imtihanında - DünyaTanımak yetmiyor, askerî müdahale şart!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News’e konuştu: Gazze’deki soykırımın faili Netanyahu’dur - Dünya"Gazze’deki soykırımın faili Netanyahu’dur"Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile kritik konuları ele alacağız - Dünya"Kritik konuları ele alacağız"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM 80. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği - DünyaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiğiDanimarka'nın en büyük havalimanı dron tehdidi nedeniyle kapatıldı! - DünyaÜlkenin en büyük havalimanı kapatıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...