Şara'dan ABD'de takdir toplayan hareket! Şeybani’nin sandalyesini gördü, kendi koltuğunu kaldırttı

Dünya liderleri, ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler zirvesi için New York'ta buluştu. Liderler ikili temaslar kurarken önemli zirveler de gerçekleştiriyor.

ABD'ye giden liderlerden biri de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş Şaraa, oldu. Şara, New York'ta Suriye diasporasıyla bir araya geldiği etkinlikte ise alkış alacak bir harekette bulundu.

TAKDİR TOPLAYAN HAREKET

Şara, Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'ye verilen sandalyeyi görünce, kendisinin oturduğu rahat koltuğun kaldırılarak aynı sandalyeden verilmesini istedi.

Koltuk yerine sandalyenin gelmesiyle etkinlik kaldığı yerden devam etti.