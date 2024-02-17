İki ülke arasında ipler iyice geriliyor! Taliban'dan Pakistan'a "sınır tanımama" resti

Taliban, Afganistan-Pakistan sınırını belirleyen Durand Hattı'nı iki ülke sınırı olarak tanımayacaklarını, sınırın diğer tarafındaki Peştun ağırlıklı yerleşim yerlerinin de Afganistan'a ait olduğunu belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı bu açıklamalara tepki gösterdi.

Afganistan-Pakistan sınırında gerilim artıyor. Taliban, 1893'te belirlenen Durand Hattı'nı iki ülke sınırı olarak tanımayacağını belirtti.

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Yardımcısı ve Taliban yönetiminin önde gelen isimlerinden Şir Muhammed Abbas Stanekzai, Afganistan sınırının diğer tarafındaki Peştun ağırlıklı yerleşim yerlerinin Afganistan'a ait olduğunu belirtti.

Stanekzai, bu bölgeleri kastederek Afganların 'Afganistan'a gitmesi' için Pakistan'ın vize ve pasaport talep etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"TANIMADIK VE TANIMAYACAĞIZ"

Stanekzai, şu ifadeleri kullandı:

"Durand Hattı'nı tanımadık ve tanımayacağız. Bugün Afganistan'ın yarısı ayrılmış durumda ve Durand Hattı'nın diğer tarafındadır. Durand, İngilizlerin Afganların kalbine çizdiği bir hattır. Bugün komşumuz olan ülke (Pakistan) acımasız bir şekilde göçmenleri sınır dışı ediyor ve onlara ülkelerine dönmeleri söyleniyor."

Stanekzai, isim vermeden bazı ülkelerin Taliban yönetimini zayıflatma çabası içinde olduğunu fakat bu çabaların sonuçsuz kalacağını söyledi.

PAKİSTAN'DAN AÇIKLAMALARA TEPKİ

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise Stanekzai'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Açıklamada, böylesi ifadelerin coğrafi, tarihi, uluslararası hukuk temelli gerçekleri değiştirmeyeceği belirtilerek, Afgan tarafının Pakistan'ın 'hakiki' güvenlik endişelerini ele alması gerektiği kaydedildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SINIR SORUNU

1919 yılında dönemin Afganistan Emirliği, bugün Pakistan sınırları içinde olan ancak o dönem Büyük Britanya hakimiyetindeki Hindistan'a bağlı bazı bölgeleri işgal etti ve Üçüncü İngiliz-Afgan Savaşı başladı.

Savaş sonucunda Afganistan, tam bağımsızlığını kazandı. Böylece 1893'te belirlenen ve bugünkü Afganistan-Pakistan sınırı olarak bilinen Durand Hattı son şeklini alarak sınır kabul edildi ancak Pakistan, Durand Hattı'nı uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen sonraki Afganistan hükümetleri bu sınırı kabul etmedi.

Bu nedenle iki ülkenin sınır güçleri arasında zaman zaman gerilim yaşanıyor.