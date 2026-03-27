Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Plan ortaya çıktı
ABD basını, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Orta Doğu'ya 10 bin asker daha konuşlandırmayı değerlendirdiğini öne sürdü.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ABD, İran ile görüşmeler sürerken bir yandan da Orta Doğu'ya asker göndermeye yönelik planlar yapıyor. Gazeteye açıklama yapan Pentagon yetkilileri, Bakanlığın görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'a daha fazla askeri seçenek sunmak amacıyla Orta Doğu'ya 10 bin kadar ilave asker göndermeyi değerlendirdiğini belirtti.
NEREYE KONUŞLANACAKLARI BİLDİRİLMEDİ
Haberde bu askerlerin, halihazırda bölgeye gönderilmesi kararlaştırılan yaklaşık 5 bin deniz piyadesine ve 82. Hava İndirme Tümeni'nden binlerce askere ek olarak yollanacağı iddia edildi. Öte yandan, askerlerin Orta Doğu'da tam olarak nereye konuşlandırılacakları konusunda ise bilgi verilmedi.
"TRUMP'IN EMRİNDE TÜM ASKERİ SEÇENEKLER HER DAİM MEVCUT"
Açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly de askerlerin konuşlandırılmasına ilişkin tüm duyuruların Pentagon'dan yapılacağını vurgulayarak, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, Başkan Trump'ın emrinde tüm askeri seçenekler her daim mevcuttur." diye konuştu.
WSJ'nin 24 Mart'taki haberinde de Pentagon'un, ABD ordusunun "acil müdahale gücü" olarak görev yapan 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı öne sürülmüştü.
Trump, dün İran'la müzakerelerin "çok iyi gittiğini" vurgulayarak, "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu duyurmuştu.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.