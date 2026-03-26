Mahkeme, Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı , Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verdi. Operasyon kapsamında Ferhat Aydın ve Mustafa Berhan Perinçekli ev hapsine çarptırılırken, 4 kişi hakkında ise tutuklama kararı çıktı.

“Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadım” diyen Hakan Sabancı kendisine sorulan Aygün Aydın için, “Aygün Aydın isimli kişi geçmişte bir kez gördüğüm daha sonradan beni takıntı haline getiren hatta hakkında uzaklaştırma kararı aldığım ve bunu ihlal etmesi nedeniyle hapisle tazyik edilen bir kişidir. Hakkımda söyledikleri, etrafta konuşulanlar bundan dolayı iftiradır. Benim bu kişiyle uyuşturucu madde kullanmam kesinlikle iftiradı r” dedi.

Aygün Aydın

AYGÜN AYDIN'IN İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Aygün Aydın 19 Şubat 2026 tarihinde "Hakan Sabancı iki kez yanımda kokain kullandı, hatta bir keresinde Bebek Otel'de bulunan roofta yanımda uyuşturucu madde kullandığını bizzat gördüm. Kokain kullanırdı. Bebek Otel çalışanlarının bundan haberinin olmamasının imkanı yoktur. Orada bulunan kişilerden de bu gizlenmiyordu" ifadesi de soruldu.

Bu beyanı kabul etmiyorum diyen Hakan Sabancı, “Geçmişte Bebek Otel’e gitmişliğim vardır ancak bu kişiyle Bebek Otel’e gitmedim hatta bu kişiyle hiçbir yere gitmedim” dedi.