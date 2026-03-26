23 Mart’ta Osmangazi Köprüsü’nden atlayarak intihar eden TikTok fenomeni Kübra Karaaslan’ın babasının imamlık yaptığı ortaya çıktı.

TikTok’ta çektiği videolarla tanınan sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan hayatını kaybetti. Olay, Kocaeli ile Yalova’yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nde meydana geldi. İddiaya göre Karaaslan, henüz bilinmeyen bir nedenle köprü korkuluklarını aşarak kenara geçti.

İNTİHAR ANI KAMERADA Çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, genç fenomeni ikna etmeye çalıştı. Ancak uzun süren çabalara rağmen Karaaslan kendini boşluğa bıraktı. O anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI DA KAPATMIŞ Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, vatandaşların ikna çabalarına rağmen Karaaslan’ın kendini bir anda boşluğa bıraktığı görüldü. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, hayatını kaybeden kişinin Kübra Karaaslan olduğunu belirledi. Genç fenomenin bir süre önce tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEFNEDİLDİ Otopsi işlemlerinin ardından cenaze İstanbul’a getirildi. Ümraniye’deki Hz. Yusuf Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karaaslan, Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı’na defnedildi.

GENÇ FENOMENİN BABASI İMAM ÇIKTI Genç fenomenin babasının cami imamı Osman Şevket Karaaslan olduğu ve Hz. Yusuf Camii'nde görev yaptığı ortaya çıktı.

Cenazeye Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım de katıldı.

