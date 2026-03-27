Mersin'de ihbar üzerine ekiplerin gaz maskeleriyle girdiği bir apartman dairesinden 7 kamyonet dolusu çöp çıktı. Evdeki hasta ve yaşlı kadın da hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan 60 yaşlarındaki bir kadının dairesinden gelen kötü kokular üzerine komşuları ihbarda bulundu.

Ekipler gaz maskeleriyle girdi! Temizlemesi 2 gün sürdü... Daireden 7 kamyon çöp çıktı

YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese giden Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 3-4 yıl önce eşi vefat ettiği için yalnız kalan yaşlı kadının dairesinin çöp eve dönüştüğünü tespit etti. Kaptığı enfeksiyon nedeniyle hastalanan kadın ilçe devlet hastanesine sevk edilirken, eve Erdemli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

GAZ MASKELERİYLE GİRİLDİ, TEMİZLEMESİ 2 GÜN SÜRDÜ

Zabıta ekiplerinin ve kadına tahsis edilen vasisi gözetiminde koku nedeniyle eve gaz maskesi ile girmek zoruna kalan temizlik işçileri 2 gün süren çalışma yaptı. İlk gün 5, ikinci gün ise 2 kamyonet çöp çıkarıldı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

