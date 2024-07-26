Selçuk Bayraktar Katar basınında kaleme aldı: Şeytan ve avaneleri bu kadar cüretkar olamazlardı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Katar basınında kaleme aldığı makale ile Netanyahu'nun ABD'de ayakta alkışlanmasına sert tepki gösterdi. "Adil bir dünya için Filistin'i destekleyin" diyerek çağrı yapan Bayraktar, "Şeytan ve avaneleri yere inip ayin yapsa bu kadar cüretkar olamazlardı" dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava araçları teknolojisinin gelişmesinde büyük payı olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan Gazze'de soykırım yapan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'de ayakta alkışlanmasına tepki geldi.

ŞEYTAN VE AVANELERİ BU KADAR CÜRETKAR OLAMAZDI

Katar merkezli Al Jazeera yayın kuruluşu için İngilizce makale kaleme alan Bayraktar, Netanyahu ve Biden'ı 'şeytan ve avanelerine' benzetti.

İnsanlığın yüz yıl sonra başladığı noktaya geri döndüğünü, Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi barışı ve adaleti savunan kurumlar ile metinlerin ayaklar altına alındığını belirten Bayraktar, "Bugün tarihin ilk canlı yayınlanan soykırımına şahitlik ediyoruz. " dedi.

"Adil bir dünya için Filistin'i destekleyin" başlığını taşıyan makalede Bayraktar, ABD Kongresine hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de el üstünde tutulmasına, "Soykırım ve imha politikalarının arkasında duran Netanyahu, Amerika’nın önde gelen politikacıları tarafından defalarca ayakta alkışlandı. Şeytan ve avaneleri yere inip ayin yapsa bu kadar cüretkar olamazlardı." ifadelerini kullandı.

"Filistin’de yaşanan acıların tarihte eşi benzeri olmamıştır. Ahlaki bir vazife olarak adaletsizliğe direnmenin 75 senedir tecessümü olan Filistin halkı, küresel bir seyirci kitlesinin gözleri önünde hayatta kalma cüretini göstermektedir." ifadelerini kullanan Bayraktar, şunlara dikkati çekti:

"Filistinlilerin direnişi, çok sevdiğim bir şiirde tasvir edilen insanlığın adalet mücadelesini temsil etmektedir: 'Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen insanlığın.' Adalet ve daha iyi bir dünya kurma mücadelesinin, müşterek bilincimizde derin karşılıkları olan meseleler olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Bir başka şiirde çok vurucu bir biçimde ifade edildiği gibi: 'Bilirim ki yaşamak berrak bir gökte çocuklar uğruna savaşmaktır.'"

"FİLİSTİN HALKI DİRENEREK VAZİFESİNİ YERİNE GETİRİYOR"

Filistin halkının direnerek vazifesini yerine getirdiğini belirten Bayraktar, "Değişmesi gereken geriye kalanlardır, yani hepimiz. Sadece Filistin’de adalet için ayağa kalkan bir avuç insan değil. Geride kalanlar değişmezse dünya kurtarılamaz. 20 yıl sonra çocuklarımıza adil dünya için ayağa kalktığımızı söyleyebilmek istiyorsak, bugün iyiliğe doğru zerre kadar da olsa küçücük bir adım atarak işe başlamalıyız." görüşünü paylaştı.