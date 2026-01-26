Avustralya genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, bazı bölgelerde termometreleri 50 derece sınırına çıkardı. Uzmanlar, rekor sıcaklıklarla birlikte yangın riskinin kritik seviyeye çıktığı uyarısında bulunuyor.

Avustralya, son yılların en sert sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Ülke genelinde etkisini artırarak sürdüren aşırı sıcaklar, birçok bölgede tarihi rekorların kırılmasına neden oldu.

NORMALLERİN 20 DERECE ÜZERİNE ÇIKTI

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC’nin aktardığı bilgilere göre, mevcut sıcak hava dalgası mevsim normallerinin yaklaşık 20 derece üzerine çıktı. South Australia eyaletinde bulunan Ceduna kasabasında sıcaklık 49,5 dereceye ulaşırken, Wudinna’da 48,6 derece ölçüldü. Bu değerler, bölge tarihinin en sıcak günleri arasında yer aldı.

New South Wales eyaletine bağlı Trangie kasabasında termometreler 47,3 dereceyi gösterdi. Bu sıcaklık, kasabada 1932 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Aynı eyalette yer alan Dubbo’da ise sıcaklık 46,1 dereceyle yeniden rekor seviyeye ulaştı.

Sıcaklık rekora koşuyor, yangın riski zirvede! Termometreler 50 dereceye dayandı

SICAKLIKLAR DAHA DA ARTACAK

Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artması bekleniyor. Birçok eyalette termometrelerin 50 dereceye yaklaşacağı öngörülürken, özellikle rüzgarın etkisiyle orman yangını riskinin ciddi biçimde artacağı ifade ediliyor.

Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’de sıcaklıkların 45 dereceye çıkarak son 17 yılın zirvesine ulaşması beklenirken, Mildura kentinde 49 dereceyle eyalet rekorunun kırılabileceği belirtiliyor. Yetkililer, hafta sonuna kadar süreceği tahmin edilen sıcak hava dalgasına karşı halkı dikkatli olmaya çağırıyor.

