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Şiddetli yağış Japonya'yı vurdu! Ölü sayısı arttı, kayıplar aranıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya'da etkili olan kuvvetli sağanaklarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. 900'e yakın yapının zarar gördüğü bölgede kayıp 2 kişi arama çalışmaları devam ediyor.

Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Yamagata eyaletinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bulunan cesedin yardım çağrısına giderken araçları ile birlikte sele kapılan ve kaybolan 2 polis memurundan birine ait olduğu değerlendirilirken, kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Son gelişmeyle birlikte ölü sayısı 2’ye yükseldi, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) de desteğiyle devam ettiği açıklandı.

Şiddetli yağış Japonya'yı vurdu! Can kaybı arttı, kayıplar aranıyor - 1. Resim

900'E YAKIN YAPI ZARAR GÖRDÜ

Yağışlar bugün etkisini azaltınca felaketin maddi zararı da netleşmeye başladı. Yamagata eyaletinde 750, Akita eyaletinde 116 olmak üzere en az 866 yapının sel nedeniyle zarar gördüğü tespit edilirken, birçok bölgede kısmi su ve elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMİŞTİ

İki eyalet perşembe günü itibarıyla şiddetli mevsimsel yağışların etkisine girmiş, birçok bölgede nehir taşkınları, sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Binlerce kişiye yönelik acil güvenlik uyarısı yayınlanırken, yetkililer riskli bölgelerde yaşayan sakinlere güvenli alanlara taşınma ya da üst katlara çıkma uyarısı yapmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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