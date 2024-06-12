Sınır hattında sirenler çalıyor! Hizbullah komutanı öldürüldü, misilleme gecikmedi

Hizbullah'ın İsrail'in konvoyunu vurması sonrası gece saatlerinde İsrail'den misilleme geldi. İsrail jetleri bir kabayı vurdu. Hizbullah'ın önemli komutanlarından Talip Abdullah, saldırıda hayatını kaybetti. Abdullah'ın ölümü sonrası Hizbullah İsrail'in kuzeyine füze saldırısı başlattı. İşte savaş hattında yaşananlar...

Canlı Anlatım Özeti HİZBULLAH EN BÜYÜK SALDIRISINI DÜZENLEDİ

BM: İSRAİL TÜM SAVAŞ SUÇLARINI İŞLİYOR

HİZBULLAH, İSRAİL'İN KUZEYİNE FÜZE SALDIRISI BAŞLATTI

BLINKEN BUGÜN KATAR'DA TEMASLARDA BULUNACAK

İSRAİL'DEN MİSİLLEME: HİZBULLAH KOMUTANLARINDAN ABDULLAH ÖLDÜRÜLDÜ

İSRAİL, REFAH'TA BİR EVİ VURDU: 1'İ ÇOCUK 8 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

BM, İSRAİL'İ 'KARA LİSTE'YE ALDI

12.06.2024 10:35

HİZBULLAH EN BÜYÜK SALDIRISINI DÜZENLEDİ

İsrail’e misillemede bulunan Hizbullah, 7 Ekim sonrası İsrail’in kuzeyine en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdi.

12.06.2024 10:30

BM: İSRAİL TÜM SAVAŞ SUÇLARINI İŞLİYOR

BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçladı.

12.06.2024 09:30

🔴 HİZBULLAH, İSRAİL'İN KUZEYİNE FÜZE SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail ordusu radyosunun geçtiği habere göre Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik yoğun bir füze saldırısının meydana geldiği ifade edildi.

Haberde, Safed, Taberiya kenti ile sınır hattındaki Yukarı Celil bölgesindeki birçok yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Times of Israel gazetesinin haberinde sınır hattındaki en az 52 yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Lübnan'daki bazı yerel medyada ise Hizbullah'ın en az bir seferde 100 füze ateşlediği belirtildi.

Hizbullah'tan ve İsrail ordusundan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu füze saldırıları, İsrail’in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın saha komutanı Talip Abdullah’ın öldürülmesinden sonra geldi.

12.06.2024 08:30

BLINKEN BUGÜN KATAR'DA TEMASLARDA BULUNACAK

8. kez Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün kilit arabulucu Katar'da temaslarda bulunacak.

Hamas'ı ateşkes önerisini kabul etmeye zorlamak için 4ülkeyi kapsayan bir Orta Doğu turuna çıkan Blinken, Hamas'a mesajlar ileten Katar'ın üst düzey liderleriyle görüşecek.

12.06.2024 08:00

🔴 İSRAİL'DEN MİSİLLEME: HİZBULLAH KOMUTANLARINDAN ABDULLAH ÖLDÜRÜLDÜ

Hizbullah üyelerinin ateşlediği Burkan füzesi, gökyüzündeki Hermes 900 silahlı insansız hava aracını vurmuştu. İsrail drone'u alev alev yanarak düşmüş ve görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail ordusunun misillemesi ise gece saatlerinde gelmişti. Savaşın başlangıcından bu yana en derin saldırı, Lübnan'ın kuzeydoğusunda yer alan Hermel'de gerçekleşmiş olmuştu. Gece art arda patlamalar yaşanmıştı.

Lübnan medyası, Hermel yakınlarında Hizbullah'a ait bir konvoyun vurulduğunu ve en az üç Hizbullah üyesinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

'İSRAİL TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN EN ÖNEMLİ HİZBULLAH KOMUTANI'

Hizbullah'ın İsrail'e saldırısının ardından gece saatlerinde bir misilleme daha geldi. İsrail ordusu, sınırın kuzeyindeki Cuvaya kasabasında Hizbullah'ın komutanlarından Talip Abdullah'ın evini hedef alarak yerle bir etti.

Gerçek adı Sami Abdullah olan komutanın yanı sıra üç Hizbullah üyesi daha saldırıda hayatını kaybetti. Bu isimler: Muhammed Hüseyin Sabra, Ali Selim Sufan ve Hüseyin Kasım Hamid.

Hizbullah da ölümleri doğruladı. Hizbullah, Talip Abdullah'tan 'komutan' olarak söz etti. 8 Ekim'de başlayan sınır çatışmasında 300'den fazla üyesini kaybeden Hizbullah, bugüne kadar 'komutan' ifadesini yalnızca bir kez kullanmıştı.

Uluslararası haber ajansı AFP'ye bilgi veren Lübnanlı bir askeri kaynak, Talip Abdullah'ın 8 Ekim'den beri İsrail tarafından öldürülen en önemli Hizbullah komutanı olduğunu söyledi.

Lübnan'ın güneyindeki Adşit köyünde 1969 yılında doğan Talip Abdullah, İsrail sınırındaki Hizbullah milislerini komuta ediyordu.

12.06.2024 07:30

İSRAİL, REFAH'TA BİR EVİ VURDU: 1'İ ÇOCUK 8 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre sağlık yetkilileri, İsrail'in, Refah şehrinin kuzeyindeki En-Nasr Mahallesi'nde bir evi hedef aldığını belirtti. Yetkililer, saldırıda bir çocuğun öldüğünü, birkaç kişinin de yaralandığını ifade etti.

Öte yandan habere göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

12.06.2024 07:00

🔴 BM, İSRAİL'İ 'KARA LİSTE'YE ALDI

Anadolu Ajansı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2023 yılı verilerini içeren ve henüz kamuya açıklanmayan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu"na ulaştı.

Birleşmiş Milletler, İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini, çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler "kara listesine" aldı.

Raporda, 2023'te çatışmalarda çocuklara yönelik şiddettin korkunç boyutlara ulaştığı belirtilerek, "2023'te çatışmalarda çocuklara yönelik ağır ihlaller yüzde 21 artış gösterdi" denildi.

Çocukların ölüm ve yaralanmasına yol açan olayların bir önceki yıla göre yüzde 35 artış gösterdiği vurgulanan raporda, "2023 yılında çocuklara yönelik 32 bin 990 ağır ihlal kayda geçti" ifadesine yer verildi.

Raporda, kayıtlara göre 2023 yılında 5 bin 301 çocuğun öldürüldüğü, 6 bin 348 çocuğun yaralandığı, 8 bin 655 çocuğun silahlı grupların kadrolarına alındığı, 5 bin 205 çocuğun insani yardıma erişiminin engellendiği, silahlı gruplarla bağlantı nedeniyle 2 bin 491 çocuğun tutuklandığı ve 4 bin 356 çocuğun kaçırıldığı bilgisi verildi.

Gazze'deki son gelişmeler uyarınca İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında çocuklara karşı ağır ihlallerin yüzde 155 arttığı kaydedilen raporda, bu çerçevede 8 bin 9 ağır ihlal vakasının kayda geçtiği aktarıldı. Bu ihlaller 4 bin 360 çocuğa yönelik gerçekleşirken, bunların 113'ünün İsrailli, 4 bin 247'sinin ise Filistinli çocuklar olduğuna dikkati çekildi.

Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki 4 bin 247 Filistinli çocuğa yönelik 7 bin 837 ihlal gerçekleştiği aktarılan rapora göre, ihlaller, İsrail ordusu ve İsrailli yerleşimciler tarafından yapıldı.

Raporda, İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin, ihlallerin 5 bin 698'ine sebep olduğunun altı çizildi.

İsrail'in 906 Filistinli çocuğu gözaltına aldığı aktarıldı.

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Rapora göre, İsrail ordusu Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çocukların insani yardıma erişimini engelledi.

Raporda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Buna göre, Guterres, "İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürdüğü ve yaraladığı çocuk sayısı karşısında dehşete düşmüş durumdayım. İsrail ordusunun askeri operasyonunun Gazze'de yol açtığı ölüm ve yıkım daha önce hiç görülmemiş düzeyde" ifadelerini kullandı.

Yer: Gazze