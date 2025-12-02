Sırbistan'ın orta kesimindeki Kragujevac şehrinde Kragujevac Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi'nin yanındaki bağlantı yolu ile istinat duvarının şiddetli yağış ve kar yağışının ardından çöküşü kameralara yansıdı.

Sırbistan'ın Kragujevac şehrindeki Kragujevac Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi'nin hemen yanındaki bağlantı yolu ve istinat duvarı, günler süren şiddetli yağış ve kar yağışının ardından geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde hemen yanındaki inşaat alanına doğru çöktü.

Sırbistan’da istinat duvarı çöktü, yol ikiye ayrıldı! O anlar kamerada

BÜYÜK BİR ÇUKUR OLUŞTU: YOL KULLANILAMAZ HALDE

Olayda şiddetli yağışların yanı sıra göçüğün yanındaki konut inşaatının da etkili olduğundan şüpheleniliyor. Olay sonucu merkezin yanındaki yol tamamen kullanılmaz hale gelirken, binanın yanında büyük bir çukur oluştu. Can kaybı veya yaralananın olmadığı ciddi maddi zarara yol açan olay bölge sakinleri arasında güvenlik endişesine neden oldu.

ÇÖKME BUGÜN DE DEVAM ETTİ

Üniversite binasına birkaç metre mesafedeki istinat duvarı ve binaya ait bağlantı yolundaki çökme bugün de devam etti. Cuma günü yaşanan büyük çaplı çökmenin ardından bölge sakinleri, yerel basına yaptıkları açıklamalarda çöküşün sürdüğünü ve zeminin hala istikrarsız olduğunu açıkladı. Kragujevac Belediye Başkanı Nikola Dasic ise üniversite binasının hemen yanındaki konut inşaatının gerekli izinlere sahip olmadığı gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı.

Sırbistan’da istinat duvarı çöktü, yol ikiye ayrıldı! O anlar kamerada

KRAGUJEVAC ÜNİVERSİTESİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Bilim tesisi olarak kullanılan Kragujevac Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi'nin temeli 2016 yılında eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic tarafından atılmış ve projenin 2017 yılında tamamlanması hedeflenmişti. Ancak üstlenici firmanın iflas etmesi nedeniyle inşaat çalışmaları gecikmiş ve proje ancak 2024 yılında tamamlanabilmişti. Projenin toplam maliyetinin 23 milyon euro değerinde olduğu düşünülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası