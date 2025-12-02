ABD’nin Güney Karolina eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki öğretmen Shelli Gunnoe’ye, yıllarca göz ardı edilen semptomlarının ardından Chiari malformasyonu teşhisi kondu. Kahkaha atmanın bile tetiklediği bu rahatsızlık, beynin alt kısmının omurilik kanalına doğru itilmesiyle ortaya çıkıyor. Hastalığı anlatan genç kadın, zaman zaman beyninin “kafasından düştüğünü” hissettiğini belirtiyor.

Güney Karolina’da yaşayan 26 yaşındaki öğretmen Shelli Gunnoe’nin yıllardır dikkate alınmayan şikâyetlerinin sonunda ciddi bir nörolojik rahatsızlığa işaret ettiği ortaya çıktı.

On yılı aşkın süredir baş dönmesi, uyuşma, mide bulantısı, görme kaybı ve kronik yorgunluk gibi semptomlarla mücadele eden Shelli’nin şikâyetleri başlangıçta önemsenmedi. Ancak bu yıl yapılan tetkikler, genç öğretmenin 'Chiari malformasyonu' adı verilen nadir bir beyin hastalığı olduğunu ortaya çıkardı.

14 yılın ardından teşhis edildi: Kahkaha atmak bile tetikliyor, genç öğretmen kabusu yaşıyor

Yaklaşık 300.000 Amerikalıyı etkileyen Chiari malformasyonu, beynin alt kısmının normal yerinden aşağı kayarak 'omurilik kanalına itilmesine' neden oluyor. Bu kayma, beyin omurilik sıvısının akışını bozarak baş ağrısı, baş dönmesi, denge sorunları, uyuşma ve görme bozuklukları gibi ciddi nörolojik belirtilere yol açabiliyor.

Shelli’nin şikâyetleri yıllar içinde giderek kötüleşti. Ayağa kalkmak veya eğilmek gibi basit hareketler bile zorlaşırken, genç kadın doğru teşhise ancak Kasım 2024’te ulaşabildi. Teşhis sonrası yaşadıklarını anlatan Shelli, “Rahatladım ama yıllarca görmezden gelindiğim için kızgınım” dedi.

BASİT HAREKETLER BİLE ETKİLEYEBİLİYOR

Genç öğretmen şu anda ameliyat gerekip gerekmediğinin belirlenmesi için takip altında. Şimdilik hayat tarzı değişiklikleriyle semptomlarını kontrol etmeye çalışıyor. Ancak yukarı bakmak, eğilmek, kahkaha atmak ya da ani hareketler bile belirtileri anında tetikleyebiliyor.

Tüm zorluklara rağmen öğretmenlik yapmayı, spor antrenmanlarını sürdürmeyi ve sosyal medya için içerik üretmeyi sürdüren Shelli, görünmez hastalıkların hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“İnsanlar beni gülerken görüyor ama perde arkasındaki mücadeleyi bilmiyorlar. Sağlık sorunlarınız olsa bile kendinizi savunabilir, ikinci görüş alabilir ve hayallerinizden vazgeçmeyebilirsiniz.”

CHİARİ MALFORMASYONU NEDİR?

Chiari malformasyonu, beynin alt kısmındaki serebellar bademciklerin normalde bulunması gereken yerden aşağı doğru kayarak omurilik kanalına doğru itilmesi durumudur.

Bu kayma, beyin omurilik sıvısının akışını bozabilir, omuriliğe baskı yapabilir ve baş ağrısı, baş dönmesi, denge sorunları, uyuşma, görme bozukluğu gibi çeşitli nörolojik belirtilere yol açabilir.

