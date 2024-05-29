Siyasi belirsizlik sona erdi! Kongo'da aylar sonra yeni hükümet kuruldu

Beş aydan uzun süredir siyasi belirsizlik içerisindeki Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeni hükümet kuruldu. Kurulan yeni hükümette 16 kadın bakan yer alıyor.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde siyasi belirsizlik sona erdi. Hükümet Sözcüsü Tina Salama, Felix Tshisekedi'nin yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından hükümetin kurulamamasıyla ortaya çıkan siyasi belirsizliğin son bulduğunu ve beş ayın sonunda ülkede yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu.

İLK KADIN BAŞBAKAN DA KABİNEDE

Son hükümetteki 57 bakana karşılık 54 bakandan oluşan yeni kabinede, nisan başında atanan ülkenin ilk kadın başbakanı Judith Sumonwa Tuluka da yer alıyor.

İçişleri Bakanlığına, halihazırda siyasi ve seçim konularında Tshisekedi'nin baş danışmanı olan, eski seçim kampanyası direktörü Jacquemain Shabani atandı.

Kongo Dinamik İlerici Devrimci Muhalefet Platformunun lideri Constant Mutamba Adalet Bakanı olarak atanırken, Savunma Bakanlığına gelen isim ise Jean-Piere Bemba'nın yerine Guy Kabombo oldu.

Tshisekedi, Dışişleri Bakanlığına Christophe Lutundula'nın yerine Therese Kayiwamba'yı atadı.

Orta Afrika ülkesinin dünya çapında önem taşıyan koltan, bakır ve diğer maden rezervlerinden sorumlu Maden Bakanı da Kizito Kapinga oldu.