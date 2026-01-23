Rusya’dan gelen baskı ve güvenlik endişeleri Avrupa’da ezber bozan bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkesinin güvenliği için Romanya ile birleşme seçeneğine açık olduklarını açıklarken, muhtemel bir referandumda “evet” oyu vereceğini duyurdu.

Sandu, İngiliz podcasti The Rest Is Politics’te yaptığı açıklamada, muhtemel bir referandumda birleşme yönünde oy kullanacağını itiraf etti.

RUSYA FAKTÖRÜ BİRLEŞME TARTIŞMASINI TETİKLEDİ

Sandu, açıklamasında Moldova gibi küçük bir ülkenin Rusya baskısı altında demokratik ve egemen bir şekilde ayakta kalmasının giderek zorlaştığına değindi.

Moldova’da Transdinyester ve Gagavuzya gibi Rusya yanlısı bölgeler uzun süredir güvenlik riski olarak tanımlanmakta. Moldova yönetimi, Rusya baskısının artması halinde radikal adımların masada olduğu sinyalini verdi.

Ülkede yaklaşık 1,5 milyon kişinin Romanya vatandaşlığına sahip olması, birleşme ihtimalini teknik olarak daha mümkün hale getiriyor.

ROMANYA CEPHESİNDE TABLO NET DEĞİL

Tarihsel bağlara rağmen Romanya kamuoyu birleşme konusunda ikiye bölünmüş durumda. Birleşmenin siyasi, ekonomik ve güvenlik maliyetleri Bükreş’te ciddi tartışmalara yol açıyor. Buna rağmen Romanya’da bazı siyasetçiler, Sandu’nun açıklamalarını "tarihi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Romanya’nın pragmatik yaklaşımı ise farklı bir yöne ivmelenmekte. Moldova’nın ayrı bir devlet olarak Avrupa Birliği’nde sahip olduğu oy hakkı, Bükreş için önemli bir koz olarak kullanılacak.

AB VE AVRUPA DENGELERİ SARSILIYOR

Masadaki senaryo, Rusya’nın Doğu Avrupa’daki siyasi ve askeri etkisinin azaltılmasını amaçlıyor.

Moldova’nın 2022’de AB aday ülke statüsü kazanması ve 2024’te yapılan referandumda AB üyeliğine çok az farkla destek çıkması, birleşme tartışmasını daha da karmaşık hale getirdi. Birleşme halinde Moldova’nın AB süreci doğrudan Romanya üzerinden ilerleyecek.

MUHALEFET "VATANA İHANET" DEDİ

Sandu’nun sözleri Moldova içinde de tepkilere yol açtı. Rusya yanlısı partiler, Sandu’yu “vatana ihanetle” suçladı ve istifa çağrısı yaptı. Sosyalist Parti ve Komünist Parti, birleşmenin ülkeyi parçalanmaya sürükleyeceğini savundu.

Transdinyester ve Gagavuzya’dan gelen açıklamalarda ise Moldova’nın statüsünün değişmesi halinde bölgelerin kendi tayin hakkını kullanabileceği mesajı verildi.

SANDU’NUN KİŞİSEL SİYASİ HESABI MI?

Sandu’nun Romanya vatandaşlığına sahip olması ve başkanlık sonrası siyasi geleceğine ilişkin hesaplar da tartışma konusu oldu. Romanya’nın Sandu için yeni bir siyasi zemin oluşturabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

AVRUPA HARİTASI DEĞİŞİR Mİ?

Kısa vadede Moldova ile Romanya’nın birleşmesi zor görünse de, Sandu’nun çıkışı Avrupa’da sınırların yeniden gündeme girdiği bir sürecin kapısını araladı.

