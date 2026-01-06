Suriye’nin kuzeyindeki Halep kentinde tansiyon yeniden yükseldi. Terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG ile Suriye ordusu arasında yaşanan çatışmalar, sivil yerleşimlere sıçradı. Şeyh Maksud Mahallesi’nde SİHA’larla düzenlenen saldırılar sonrası can kaybı 4’e yükselirken, kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Halep–Azez yolu trafiğe kapatılırken, bölgede çatışma ihtimalinin sürdüğü paylaşıldı.

Suriye’nin kuzeyindeki Halep kentinde SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye ordusu arasında yaşanan saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Kentte tansiyon hızla yükselirken, çatışmalar sivil yerleşimlere de sıçradı.

ŞEYH MAKSUD MAHALLESİ HEDEF ALINDI

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, terör örgütü PKK/YPG’nin Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde Suriye ordusuna ait mevzileri SİHA ile hedef aldığını duyurdu.

Saldırıda Suriye ordusundan 1 asker ölürken, bazı askerler yaralandı.

SİVİL KAYIPLAR DİKKAT ÇEKTİ

Suriye devlet medyası, PKK/YPG unsurlarının düzenlediği saldırılar sırasında yerleşim alanlarının da zarar gördüğünü aktardı.

Bombalı saldırılar sonucu iki kadının hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Aynı bölgede bir sivilin daha hayatınhı kaybetmesiyle birlikte toplam can kaybı 4’e çıktı.

HALEP-AZEZ YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Saldırının ardından Halep’i Leyremon Kavşağı üzerinden Azez ilçesine bağlayan yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Bölgede Suriye ordusunun önlemleri artırdığı, çatışma ihtimaline karşı hareketliliğin sürdüğü kaydedildi.

