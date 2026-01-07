Suriye Ordusu, 10 Mart mutabakatına uyulmadığı ve siviller ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılar gerekçesiyle Halep’te SDG kontrolündeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde asayiş operasyonu başlattı. Güvenlik kaynakları, sivillerin zarar görmemesi için tahliye koridorları açıldığını da bildirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Suriye Ordusu Halep’te SDG kontrolünde bulunan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik bir asayiş operasyonu başlattı. Operasyonun, söz konusu bölgelerde sivillere ve Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırıların gerçekleştirilmesi ve 10 Mart Mutabakatı’na uyulmaması gerekçesiyle yapıldığı bildirildi.

Kaynaklar, bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için azami hassasiyetin gösterildiğini, bu kapsamda özel tahliye koridorlarının açıldığını ifade etti. Operasyon kararının tamamen Suriye Devleti tarafından alındığı ve sahadaki uygulamanın Suriye ordusu tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları, Türkiye’nin bu süreçte Suriye’nin iç işlerine karışmadığını ve yürütülen operasyonun bir parçası olmadığını vurguladı.

