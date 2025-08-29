Suriye'de gece yarısı baskını: "Birkaç kişiyi kaçırdık" itirafı!

İsrail ordusu, 1 yılı aşkın süredir Orta Doğu'daki saldırgan tavırlarını sürdürmeye devam ediyor.

işgal ettiği Suriye'nin güneyine yönelik baskınlarına ilişkin açıklama yaptı.

SURİYE'DE KAÇIRMA EYLEMİ

Açıklamada, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde son birkaç gün içinde yaptığı baskınlarda birkaç kişiyi kaçırdığı belirtildi.

Söz konusu baskınlarda bölgede tespit edilen çok sayıda silahın da ele geçirildiği ileri sürüldü.

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.