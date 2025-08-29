Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Suriye'de gece yarısı baskını: "Birkaç kişiyi kaçırdık" itirafı!

Suriye'de gece yarısı baskını: "Birkaç kişiyi kaçırdık" itirafı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Suriye&#039;de gece yarısı baskını: &quot;Birkaç kişiyi kaçırdık&quot; itirafı!
İsrail, Suriye, Baskın, Golan Tepeleri, Orta Doğu, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, 1 yılı aşkın süredir Orta Doğu'nun en saldırgan ordusu konumunda. Ordu, bu defa Suriye'nin güneyine düzenlediği gece yarısı baskınlarında birkaç kişiyi kaçırdığını duyurdu. Söz konusu baskınlarda ise, bölgede tespit edilen çok sayıda silahın ele geçirildiği ileri sürüldü.

İsrail ordusu, 1 yılı aşkın süredir Orta Doğu'daki saldırgan tavırlarını sürdürmeye devam ediyor.

işgal ettiği Suriye'nin güneyine yönelik baskınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Suriye'de gece yarısı baskını:

SURİYE'DE KAÇIRMA EYLEMİ

Açıklamada, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde son birkaç gün içinde yaptığı baskınlarda birkaç kişiyi kaçırdığı belirtildi.

Söz konusu baskınlarda bölgede tespit edilen çok sayıda silahın da ele geçirildiği ileri sürüldü.

Suriye'de gece yarısı baskını:

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul'da diş kliniğinde patlama: Yaralılar var!Dünyanın en büyüğü çölde yükseliyor! İlk kez duyurdular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyanın en büyüğü çölde yükseliyor! İlk kez duyurdular - DünyaDünyanın en büyüğü çölde yükseliyor! İlk kez duyurdularABD ilk kez konuşlandırdı! Ölümcül Typhon füzeleri ada zincirinde görüldü - DünyaABD ilk kez konuşlandırdı!Ankara’nın kararı Tel Aviv’i vurdu! Gürcistan’dan yardım dilendiler - DünyaAnkara’nın kararı Tel Aviv’i vurdu!Devrik Beşar Esad'ın sağ koluydu! Rejimin celladı Riyad Abdullah Yusuf kıskıvrak yakalandı - DünyaRejimin celladı Yusuf kıskıvrak yakalandıDünyanın en güzel köyleri açıklandı! Türkiye'den o köy listede yerini aldı - DünyaDünyanın en güzel köyleri açıklandı! Türkiye'den o köy listedeChatGPT'nin sicili kabarık çıktı! Bomba yapımından hackleme yöntemlerine kadar talimat verdi - DünyaChatGPT bomba yapımından hacklemeye kadar her şeyi anlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...