Suriye'de üst üste bombalı terör saldırısı! 7'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Çobanbey ve Dera kentinde üst üste bombalı terör saldırısı gerçekleşti. Türkiye-Suriye sınır hattı yakınındaki Çobanbey'de düzenlenen bombalı terör saldırısında 2 kişi ölürken, Dera'da 4'ü kardeş 7 çocuk hayatını kaybetti. Saldırılarda en az 3 kişi yaralandı.

İç savaş nedeniyle karışıklığa sürüklenen Suriye'de terör örgütleri kol geziyor! PKK/PYD başta olmak üzere terör örgütlerinin cirit attığı Suriye'nin Çobanbey ve Dera kentinde bugün peş peşe bombalı saldırı gerçekleşti.

4'Ü KARDEŞ 7 ÇOCUK ÖLDÜ

Suriye haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre ülkenin güneyindeki Dera kenti kırsalında bir patlayıcı infilak etmesi sonucu 4'ü kardeş 7 çocuk hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Dera Polis Merkezi'nden bir kaynak, cihazın patlaması sonucu ölen çocukların dördünün kardeş olduğunu, bir kadının ağır yaralandığını bildirdi.

Yaralanan kadın Şam'daki bir hastaneye nakledildi.

ÇOBANBEY'DE TERÖR SALDIRISI

Türkiye-Suriye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde ise bir araca yerleştirilen bomba infilak etti. Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan beldenin kuzeyindeki Bab kavşağı girişinde meydana gelen saldırı sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme başlattı.

Her iki terör saldırısını üstlenen henüz olmadı.