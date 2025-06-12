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Suyun içinde tespit edildi, yemek pişirmek dahi yasaklandı! Komşudaki kriz büyüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suyun içinde tespit edildi, yemek pişirmek dahi yasaklandı! Komşudaki kriz büyüyor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Komşu ülke Yunanistan'da, su kaynaklarında yoğun miktarda uranyum tespit edildi. Tespit edilen bölgelerde içme ve yemek pişirme amacıyla su kullanımı yasaklandı.

Yunanistan'da insan sağlığı açısından tehlikeli oluşturabilecek bir olay ortaya çıktı.

Ülkenin Serez kentine bağlı Heraklia ilçesinde Belediye Başkanı Kleanthis Koçakiahidis, belediyeye bağlı su ve kanalizasyon idaresinin (DEYAH) gerçekleştirdiği analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Melenikitsi ve Hortero köylerindeki yeraltı su kaynaklarında yüksek oranda uranyum tespit edildi.

Suyun içinde tespit edildi, yemek pişirmek dahi yasaklandı! Komşudaki kriz büyüyor - 1. Resim

İÇME VE YEMEK PİŞİRME AMACIYLA SU KULLANIMI YASAKLANDI

Tespitlerin ardından söz konusu köylerde içme ve yemek pişirme amacıyla su kullanımı yasaklanırken, günlük temizlik ve diğer amaçlarla su kullanımına herhangi bir kısıtlama getirilmediği belirtildi.

Yetkililerin halk sağlığını korumak amacıyla acil önlemleri devreye aldığı ve suyun yeniden güvenli seviyelere çekilmesi için çalışmalar başlattığı kaydedildi.

Öte yandan, 28 Mayıs’ta yine Serez kentinde içme suyunda tehlikeli düzeyde uranyum tespit edilmesi üzerine üç yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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