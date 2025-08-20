Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Tarlada panik anları! Kimse ne olduğunu anlayamadı, havadan düşüp patladı

Tarlada panik anları! Kimse ne olduğunu anlayamadı, havadan düşüp patladı

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Polonya'da henüz tanımlanamayan bir cisim mısır tarlasına düşerek patladı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken çevredeki evlerin camlarının kırıldığı kaydedildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Polonya'nın PAP ajansının haberinde, ülkenin doğusunda bulunan Lukow County'e bağlı Osiny beldesindeki bir mısır tarlasına "tanımlanamayan bir cismin" düştüğü ve patladığı belirtildi.

Tarlada panik anları! Kimse ne olduğunu anlayamadı, havadan düşüp patladı - 1. Resim

BAZI EVLERİN CAMLARI KIRILDI

Haberde patlamanın, Ukrayna sınırına 100 kilometre yakında bulunan bölgede meydana geldiğine işaret edildi. Polisten yapılan açıklamada, olayda ölen veya yaralanan olmadığı, patlama sonucunda bazı evlerin camlarının kırıldığı ifade edildi.

Olay yerinde kömürleşmiş metal ve plastik kalıntılarının bulunduğuna işaret edilen açıklamada, geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Tarlada panik anları! Kimse ne olduğunu anlayamadı, havadan düşüp patladı - 2. Resim

PERVANELİ BİR MOTORA AİT OLABİLİR

Polonya Hava Hareketleri Merkezince yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre cismin eski pervaneli bir motora ait olabileceği belirtildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı da Ukrayna veya Belarus'tan Polonya hava sahasının ihlal edilmediğini ancak güvenlik kapsamında hava sahasının kontrol edildiğini kaydetti.

