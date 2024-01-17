Tayland’da havai fişek faciası: Çok sayıda ölü var

17 Ocak 2024 15:46 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 15:48

Tayland’ın Suphan Buri eyaletinde, yerel saatle 15.40 sıralarında bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, fabrikada bulunan 30 kişiden 23’ünün hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Patlama sonrası gökyüzü duman bulutu ile kaplandı.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN

Yaşanan şiddetli patlama bölgede geniş bir alanda hissedilirken, patlamanın ardından çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredeki işçilerin yaptığı, fabrikanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası oluşan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.