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    Tayland’da havai fişek faciası: Çok sayıda ölü var

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Tayland'da bir havai fişek fabrikasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonrası yangın çıkan fabrikadaki 30 kişiden 23'ü hayatını kaybetti. 

    Tayland’da havai fişek faciası: Çok sayıda ölü var
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tayland’ın Suphan Buri eyaletinde, yerel saatle 15.40 sıralarında bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

    Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, fabrikada bulunan 30 kişiden 23’ünün hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

    Tayland’da havai fişek faciası: Çok sayıda ölü var

    Patlama sonrası gökyüzü duman bulutu ile kaplandı.

    PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN

    Yaşanan şiddetli patlama bölgede geniş bir alanda hissedilirken, patlamanın ardından çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredeki işçilerin yaptığı, fabrikanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

    Tayland’da havai fişek faciası: Çok sayıda ölü var

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası oluşan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

    Tayland’da havai fişek faciası: Çok sayıda ölü var

    Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TaylandAsya
    Haberler > Dünya > Tayland’da havai fişek faciası: Çok sayıda ölü var
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