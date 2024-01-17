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Tayland’da havai fişek faciası: Çok sayıda ölü var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Tayland'da bir havai fişek fabrikasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonrası yangın çıkan fabrikadaki 30 kişiden 23'ü hayatını kaybetti.
Tayland’ın Suphan Buri eyaletinde, yerel saatle 15.40 sıralarında bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, fabrikada bulunan 30 kişiden 23’ünün hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Patlama sonrası gökyüzü duman bulutu ile kaplandı.
PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN
Yaşanan şiddetli patlama bölgede geniş bir alanda hissedilirken, patlamanın ardından çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredeki işçilerin yaptığı, fabrikanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası oluşan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı