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    TBMM'nin NATO onayına dair İsveç'ten ilk açıklama: Terörizmle birlikte mücadele edeceğiz

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin TBMM'den onay çıkmasının ardından ilk açıklamalar geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Bundan sonra da terörizme karşı mücadelemiz Türkiye ile yakın işbirliği halinde sürecek." ifadelerini kullandı.

    TBMM&#039;nin NATO onayına dair İsveç&#039;ten ilk açıklama: Terörizmle birlikte mücadele edeceğiz
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmesine yönelik, "Bundan sonra da terörizme karşı mücadelemiz Türkiye ile yakın işbirliği halinde sürecek." dedi.

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    Billström, Dışişleri Bakanlığı konutu önünde düzenlediği basın toplantısında, "TBMM'ye teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Türkiye ile NATO'da yakın işbirliği yapacağız. Uzun bir yolculuktu." diye konuştu.

    TBMM'nin NATO onayına dair İsveç'ten ilk açıklama: Terörizmle birlikte mücadele edeceğiz

    Süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının beklendiğini belirten Billström, AA muhabirinin, "NATO üyeliğiniz Türkiye ile ilişkilerinize neler katacak? sorusunu şöyle yanıtladı:

    "Doğal olarak TBMM'nin onayı daha önce yaptığımız anlaşmaları değerli kıldı. 2022'de NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığımız Üçlü Muhtıra (Türkiye, Finlandiya ve İsveç) ve daha sonra Vilnius'ta yapılan anlaşmada uzlaşmıştık. Bu anlaşmalar devam ediyor. Bundan sonra da terörizme karşı mücadelemiz Türkiye ile yakın işbirliği halinde sürecek."

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsveçTürkiyeNATO
    Haberler > Dünya > TBMM'nin NATO onayına dair İsveç'ten ilk açıklama: Terörizmle birlikte mücadele edeceğiz
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