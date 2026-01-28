İngiliz basını, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun NATO kapsamında Avrupa sularında görevlendirildiğini yazdı

UK Defence Journal, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız hava aracı taşıyıcı görev grubunun Rusya’ya karşı caydırıcılık amacıyla NATO kapsamında konuşlandırıldığını yazdı.

Amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun merkezinde yer aldığı Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, NATO’nun en büyük tatbikatlarından biri olan STEADFAST DART 2026’ya katılmıştı.

TCG Anadolu Avrupa sularında! İngiltere Rusyaya karşı bizi koruyacak dedi

TCG ANADOLU ÖNCÜLÜĞÜNDE NATO GÖREVİ

NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum’un bilgilerine göre, Anadolu Türk Deniz Görev Grubu ay başında harekete geçti. Görev grubunun, 29 Ocak’ta İspanya’nın Rota Limanı’na ulaşması bekleniyor. NATO’nun yeni Müttefik Tepki Gücü’nün barış döneminde ilk kez büyük ölçekli olarak devreye sokulması bakımından kritik bir adım olarak kayıtlara geçti.

GÖREV GRUBUNDA HANGİ GEMİLER VAR?

Türk görev grubunda TCG Anadolu’nun yanı sıra TCG Derya lojistik destek gemisi, TCG İstanbul I sınıfı fırkateyn ve TCG Oruçreis Barbaros sınıfı fırkateyn yer alıyor.

TCG ANADOLU: İHA TAŞIYICI ROLÜ ÖNE ÇIKTI

İngiliz dergisi , TCG Anadolu’nun insansız hava sistemlerinin entegrasyonu sonrası fiilen bir insansız hava aracı taşıyıcı platforma dönüştüğü yazdı

Geminin amfibi operasyonları, helikopter faaliyetlerini ve insansız platformları desteklediği, aynı zamanda çok uluslu harekatlarda komuta ve kontrol merkezi olarak görev yaptığı aktarıldı.

NATO: AMAÇ CAYDIRICILIĞI TEST ETMEK

NATO, STEADFAST DART 2026 tatbikatının daha zorlu bir güvenlik ortamında ittifakın caydırıcılık ve savunma duruşunu güçlendirmeyi hedeflediğini duyurdu. Tatbikat kapsamında Müttefik Tepki Gücü’nün farklı alanlarda konuşlanma, hazırlık seviyesi ve birlikte çalışma kabiliyeti sınanıyor.

TÜRKİYE NATO’DA İLK KEZ İKİ KRİTİK GÖREVİ ÜSTLENDİ

Türk görev grubunun konuşlandırılması, Türkiye’nin NATO içinde üstlendiği kritik görevlerle aynı döneme denk geldi. Türk Deniz Kuvvetleri, Temmuz 2025–Haziran 2026 arasında hem Amfibi Görev Gücü Komutanlığı hem de Çıkarma Gücü Komutanlığı görevlerini yürütüyor. Türkiye, NATO tarihinde ilk kez iki görevi aynı anda üstlenmiş oldu.

GENİŞ COĞRAFYADA GÖREV YAPACAK

Ocak ve Nisan 2026 arasında Türk deniz görev grubunun Akdeniz, Biscay Körfezi, Manş Denizi, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Adriyatik Denizi’nde faaliyet göstermesi planlanıyor.

Görev grubu, bu süreçte STEADFAST DART merkezli çeşitli NATO faaliyetlerine katılacak.

