Netanyahu’yu radikal ortakların esiri olmakla suçlayan eski Başbakan Naftali Bennett, bölgesel istikrar adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kesinlikle ortak bir yol bulacağını ve Türkiye ile çalışmaya hazır olduğunu duyurdu.

İsrail’de en geç Ekim 2026’da yapılması beklenen kritik erken seçimler öncesinde ülke yeniden savaş alanına döndü.

Yolsuzluk davaları, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin askeri muafiyeti krizi ve ordu içinde tırmanan "iç savaş" tartışmalarıyla köşeye sıkışan Başbakan Binyamin Netanyahu’ya en sert darbe rakiplerinden geldi.

İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett, Netanyahu'nun radikal ortakların esiri olduğunu vurgulayarak, "Erdoğan'ı eleştirsem de Türkiye ile ortak bir yol bulurdum, iyi niyetli herkesle iş birliğine açığım"* çıkışını yaptı.

"AŞIRI UÇLARIN ESİRİ OLDU"

Eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid’in Netanyahu’yu devirmek amacıyla kurduğu "Beraber" ittifakı anketlerde Likud Partisi ile başa baş bir yarış sürdürürken, Bennett’ten kabineye yönelik salvolar peş peşe geldi.

Küresel yayıncı Mario Nawfal’a özel bir röportaj veren Bennett, Netanyahu’nun iktidarda kalabilmek için aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich’e boyun eğdiğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu artık kendi kabinesine söz geçiremiyor. Ben-Gvir onu bir tarafa, Smotrich diğer tarafa çekiyor. Netanyahu iktidarda kalabilmek için bu isimlerin tamamına muhtaç olduğundan, hiçbirine 'hayır' diyebilecek gücü kendisinde bulamıyor. Hükümet radikal unsurların esiri haline geldi. Ege ve Akdeniz hattında istikrarı sağlayabilecek Mısır, Ürdün, BAE gibi ülkelerle ilişkileri yeniden inşa edebilecek basiretli bir hükümete ihtiyacımız var."

"TÜRKİYE İLE ÇALIŞMANIN BİR YOLUNU BULURDUM"

Seçim kampanyası kapsamında Türkiye ile ilişkiler konusuna da değinen muhalefet lideri Bennett, mevcut yönetimin körü körüne yürüttüğü gerilim politikasını eleştirdi. Ankara'nın jeopolitik ağırlığına inandığını belirten Bennett, Türkiye ile iş birliği mesajı vererek ezber bozdu:

"Türkiye karmaşık bir mesele, çünkü ben Türkiye’nin potansiyeline büyük ölçüde inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirsem de ben bunun içinden kesinlikle ortak bir yol bulurdum. Bölgesel istikrar ve çıkarlarımız adına Türkiye ile yapabildiğimiz her alanda birlikte çalışırdım. İyi niyetli, hatta makul niyetli herkese kapıyı açık tutardım."

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Muhalefet cephesinin bir diğer güçlü aktörü, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ise Herzliya Konferansı’nda Netanyahu’yu halkı manipüle etmekle suçladı. Netanyahu’nun, "Zaten ellerinde bulunan nükleer bombalarla yok edilmekten bizi kurtarmak için İran’a iki kez saldırdım" sözlerini yalanlayan Eisenkot ve Bennett, "Netanyahu kibirli açıklamalarda bulunuyor. İran’ın elinde işlevsel bir nükleer bomba yoktu. Kendi başarısızlıklarını örtmek ve halkı tedirgin etmek için gerçekleri çarpıtıyor, tarihi yeniden yazmaya çalışıyor" diyerek başbakanın maskesini düşürdü.

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Muhalefetin Türkiye ile rasyonel iş birliği çağrıları ve "iç savaş çıkabilir" uyarıları karşısında Kanal 14 televizyonuna konuşan Binyamin Netanyahu ise, Ankara’nın Orta Doğu’da durdurulamaz bir güç haline geldiğini itiraf etmek zorunda kaldı. Gazeteci Yonon Magal’ın bölgedeki güç dengelerine ilişkin sorusunu yanıtlayan İsrail Başbakanı, şu tespiti yaptı:

"Orta Doğu’da şunu anlamak lazım; şu anda bir güç düşüyor, ikinci bir güç yükseliyor. Bizim operasyonlarımızla İran’ın ve aşırı Şii ekseninin gücü bölgede geriliyor. Ancak onların gerilemesiyle birlikte Türkiye’nin ekseni hızla yükseliyor."

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