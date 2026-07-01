Hapse girmemek için 7. çocuğunu doğurmuştu! 8. kez hamile olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da 157 hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve toplam 127 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Elif Ş.'nin cezası, 7. çocuğuna hamile olduğu için ertelenmişti. Doğumdan sonra teslim olmayan kadın yakalanırken bu kez de 8. çocuğuna 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
- Elif Ş.'nin 'hırsızlık' suçundan toplam 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
- Şüpheli, 70 yaşındaki bir yakınının evinde saklanırken polis ekiplerince yakalandı.
- Elif Ş.'nin 7 çocuğu olduğu ve 8. çocuğuna 3 aylık hamile olduğu tespit edildi.
- Daha önceki yakalanmalarında hamilelikleri nedeniyle serbest bırakıldığı belirtildi.
- Güvenlik kameraları tarafından AVM'lerde hırsızlık yaparken görüntülendiği ve yüzünü gizlemek için siyah peçe kullandığı belirlendi.
- 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık' suçlarından 18 ayrı aranma kaydı bulunuyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 'hırsızlık' suçundan 157 kaydı bulunan ve hakkında toplam 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elif Ş.'nin (32) yakalanması için çalışma başlattı.
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70 YAŞINDAKİ YAKINININ EVİNDE BULUNDU
Polis ekipleri, şüphelinin sistemde kayıtlı herhangi bir adres bilgisine ulaşamadı. Yapılan araştırmada Elif Ş.'nin çocuklarıyla birlikte akrabalarının yanında kaldığı belirlendi. Yapılan incelemede, 70 yaşındaki bir yakınının evine kısa süre önce yüksek hızlı internet yaptırdığının tespit edilmesi üzerine ekipler bu evi takibe aldı. Elif Ş.'nin burada kaldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.
3 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi Memurlar Sokak'taki eve düzenlenen operasyonda Elif Ş. yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan araştırmalarda yaşları 2,4,6,8,9,10 ve 12 olan 7 çocuğu bulunduğu için daha önce de yakalanmasına rağmen hamilelikleri nedeniyle serbest bırakılan şüphelinin 8'inci çocuğuna da 3 aylık hamile olduğu tespit edildi.
AVM'LERDEN HIRSIZLIK YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelinin alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği hırsızlıkların güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerine ulaşıldı. Hırsızlık sırasında siyah peçe takarak yüzünü gizlediği belirlenen şüphelinin, bu yöntemle yüz tanıma sistemlerinden kaçmayı amaçladığı öğrenildi. Elif Ş. hakkında, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ile 'elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık' suçlarından 18 ayrı aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.