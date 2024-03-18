Teravih namazı kılan öğrencilere saldırı! 5 şüpheli yakalandı

Hindistan'da teravih namazı kılan yabancı uyruklu Müslüman öğrencilere düzenlenen saldırıya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde üniversite yurdunda teravih namazı kılan yabancı uyruklu Müslüman öğrenciler saldırı şoku yaşadı. Saldırı sonrası Sri Lanka ve Tacikistan vatandaşı 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan öğrencilerden birinin tedavisinin ardından taburcu edildiği, diğer öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

ÖĞRENCİLER BAŞKA YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Hindistan polisi, Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, soruşturma kapsamında 5 kişinin gözaltına alındığını ve yabancı uyruklu öğrencilerin başka bir yurda yerleştirildiğini açıkladı.

Başlangıçta 15 olan saldırgan sayısının sonradan 200 kişiye çıktığı olayda, üniversite yurdunda teravih namazı kılan yabancı uyruklu Müslüman öğrenciler taşlı ve sopalı saldırıya uğramıştı.

Saldırıya uğrayan öğrenciler, basına verdikleri demeçte, yurtta namaz kılmalarını engellemek isteyen öğrencilerin kendilerine saldırdığını söylemişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı doğrularken, eyalet hükümetinin olayın faillerine yönelik katı önlemler alacağı duyurulmuştu.