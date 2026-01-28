Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, işgali altında tuttuğu bölgelerdeki camilere Allah'ı inkar eden kitapçıklar dağıttığı ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi Muhabiri Yılmaz Bilgen, Tabka ve Rakka başta olmak üzere camilerden topladığı kitapçıklarda Allah ile alay eden ifadeler ve görseller bulunduğunu açıkladı. Bilgen, örgütün camilerde ibadeti engellediğini, Kur'an kurslarını yasakladığını ve camilerin bir kısmını kültür merkezi adı altında eğlence mekanı olarak kullandığını belirtti.

Suriye'de, Fırat Nehri'nin doğusunda yuvalanan ve Suriye ordusunun müdahalesiyle büyük hezimet yaşayan terör örgütü YPG/PKK ile infiale yol açan yeni bir skandal ortaya çıktı.

Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen bölgelerden haber aktaran Türkiye Gazetesi Muhabiri Yılmaz Bilgen, terör örgütünün, Suriye'de işgal altında tuttuğu bölgelerdeki camilere dağıttığı paçavraları canlı yayında gösterdi.

CAMİLERE KİTAPÇIK DAĞITMIŞLAR

Bilgen, elindeki kitapçıkları göstererek, "Bunlar, Suriye'de Tabka'da, Rakka'da ve ilçelerde camilerden topladığım şeyler ve içerisinde Allah ile dalga geçen görüntüler, sözler var." ifadelerini kullandı.

"KARŞIMIZDA DİNLE İMANLA DALGA GEÇEN KANLI BİR YAPI VAR"

"Karşımızda Allah ile dalga geçen onun varlığını inkar eden karanlık bir yapı var." diyen Bilgen, "Kimse burada Suriye'deki Kürtleri savunmakla falan filan kimse kimseyi aldatmasın. Karşımızda kanlı bir örgüt var, bu coğrafyanın, milletinin diniyle imanıyla dalga geçen kanlı bir yapı var. Lütfen Kürtler buna göre alsın tavrını." şeklinde konuştu.

"CAMİLERİN ÇOĞUNU EĞLENCE TERTİP EDİLEN YERLERE ÇEVİRMİŞLER"

Yılmaz Bilgen, terör örgütü işgalindeki bölgelerde camilerde ibadetin bittiğini ve Kur'an kurslarının yasaklandığını belirterek, "Okul kitaplarında Peygamberimiz, özellikle kadınlar konusunda yanlış gösteriliyor. Camilere materyalizm anlatıyorlar, Allah'ı inkar ettiklerini anlatıyorlar. Zaten camilerin çoğunu kültür merkezi adı altında dans edilen, eğlence tertip edilen yerlere çevirmişler. Arapça kitaplarla Öcalan'ı anlatıyorlar." dedi.

AKILLARA, ALLAH'A İSYAN EDEN TERÖRİST GELDİ

Bilgen'in aktardıkları akıllara, Suriye ordusunun operasyonları sırasında PKK/YPG'li bir teröristin Allah'a meydan okumaya çalıştığı anlar getirdi. Operasyonlar karşısında hızlı bir şekilde işgal ettikleri bölgelerden kaçan PKK/YPG'li bir terörist, "Kürtler hiçbir zaman ölmeyecek. Biz Allah'tan büyüğüz. Onlar 'Allahu ekber' diyorlar, biz ise 'Kürt ve Kürdistan' diyoruz." diyerek aklınca Allah'a isyan etmişti.

MOSSAD 3 MİLYON SURİYELİYİ DİNLEDİ

Öte yandan terör örgütü PKK için Rojova-Cell'i kuran İsrail'in, 7 yıl boyunca bölgeyi dinleyip bilgi topladığı ortaya çıkmıştı. Rojova-Cell kısa adı ile RCELL sayesinde Rakka, Deyrizor, Münbiç, Ayn el-Arab ve Haseke'yi kapsayan ağ sayesinde 3 milyon kişinin dinlendiği ve dev bir veri havuzunun kurulduğu öğrenilmişti. Durumu öğrenen Suriye yönetimi, bölgede RCELL kullanımının yasaklandığını açıklamıştı.

