PKK için Rojova-Cell’i kuran İsrail, 7 yıl bölgeyi dinleyip bilgi topladı. Kullanabileceği kişilere şantaj yaptı, tehlikeli gördüğü kişilere de suikast düzenledi.

YILMAZ BİLGEN - İsrail’in terör örgütü PKK’ya kurduğu RCELL hattı ile 3 milyon Suriyeliyi dinlediği, yüz binlerce abonenin özel bilgilerinin Mossad’a aktarıldığı, ‘tehlikeli’ olarak görülen bazı kişilerin kaçırılıp infaz edildiği belirlendi.

Siyonist İsrail’in istihbarat servisi Mossad’ın terör örgütü PKK’ya Suriye’de özel bir GSM ağı kurduğu ortaya çıktı.

Rojova-Cell kısa adı ile RCELL sayesinde Rakka, Deyrizor, Münbiç, Ayn el-Arab ve Haseke’yi kapsayan ağ sayesinde 3 milyon kişinin dinlendiği ve dev bir veri havuzunun kurulduğu öğrenildi. Durumu öğrenen Suriye yönetimi, bölgede RCELL kullanımının yasaklandığını açıkladı.

Rakka’da konuştuğumuz sektör temsilcisi Uveys Tarık, RCELL’in 2019 yılından itibaren bölgede kullanıldığını ve SIM kart ya da ev, iş yeri internet abonelikleriyle bütün bölge halkının detaylı bilgilerinin ele geçirildiğini söyledi. Bu veriler sayesinde bölgede Lübnan benzeri infaz eylemlerinin gerçekleştirildiğini kaydeden Tarık, şunları anlattı:

HERKESİ İZLİYORLARDI

“Bölge genelinde 1800 baz istasyonu kurdular. Herkesi izliyorlar. Yüzlerce insan kurulan bu dinleme istasyonlarının kurbanı oldu. Türkiye’de ya da Suriye’nin işgal hattı dışında yaşayan bir akrabasını arayanlar casus denilerek infaz edildi. Üstelik Suriye Esad rejimine ait MTN ve Syria Tell operatörleri de sadece RCELL kullanılsın, diye yasaklandı.”

ASKERLERE YASAKLANDI

Suriyeli bilişim uzmanı Abdurrahim Şelbi ise Şam yönetiminin, RCELL konusunda titiz bir çalışma yürüttüğünü ve daha ilk andan itibaren askerlere bu hattın kullanımını yasakladığını söyledi. Şelbi, “PKK ile müşterek hareket ederek İsrail’in uzun vadeli emelleri için bölge sakinlerinin nüfus haritasını çıkardılar. İnsanların hangi aşiretten olduğunu, etnik kökenini, dinî eğilimlerini, Esad yandaşı mı, muhalif mi, PKK-SDG iş birlikçisi mi ve benzeri bütün eğilim ve aidiyetlerini öğrendiler. Bu veriler de Mossad bilgi havuzuna aktı. Çünkü İsrail’in arzımevut hayalini gerçekleştirmek için bu bilgilere ihtiyacı var” dedi.

Şelbi, birçok Avrupalı şirketin de, RCELL’e lojistik zemin hazırladığını, özellikle İsveç, Fransa başta olmak üzere bu ülkelerdeki Yahudi şirketlerin altyapıyı kurduğunu ifade etti.

NETANYAHU TELEFONUNU BANTLADI!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kullandığı telefonun kamerasının bantla kapatıldığı görüldü.

Netanyahu’nun casusluğa veya kayıt yapılmasını önlemek için bu yola başvurduğu öğrenildi. Netanyahu’nun son zamanlarda “can güvenliğiyle” ilgili sıkıntılar yaşadığı, bu sebeple sürekli yer değiştirdiği, gittiği yerleri bazen en yakınlarından bile gizlediği belirtildi. Netanyahu’nun can korkusu yüzünden zaman zaman sığınağa indiği ve saatlerce orada kaldığı ifade edildi.



