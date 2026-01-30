Japonya'nın başkenti Tokyo'da hırsızlar, sokak ortasında hedef aldıkları bir grup kişiden, içlerinde yaklaşık 420 milyon yen (yaklaşık 118 milyon TL) olan çantaları çalıp kaçtı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Akıllara durgunluk veren olay, Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşandı. Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo'nun merkezi Taito bölgesinde dün akşam saatlerinde 3 şüpheli, para dolu üç çantayı sokaktaki bir arabaya yerleştiren bir grubu hedef aldı.

Aralarında iki Çinlinin de bulunduğu 5 kişilik gruba biber gazıyla saldıran şüpheliler, çantaları alıp olay yerinden uzaklaştı.

Tokyoda sokak ortasında dev vurgun! 118 milyon lirayı kaşla göz arasında çalıp kaçtılar

118 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPTILAR

Parası çalınan grup, polise verdikleri ifadede, çantalardaki miktarın 420 milyon yen (2,7 milyon dolar, yaklaşık 118 milyon TL) civarında olduğunu söyledi. Bu olayın ardından Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nın otoparkında para taşıyan bir kişi daha biber gazıyla saldırıya uğradı ancak çantası çalınmadı.

Soruşturmacılar, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını anlamak için inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası