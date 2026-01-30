İsrail Başbakanı Netanyahu, dün üst düzey danışmanları ve savunma kurumlarından yetkililerle "gizli bir konu" olarak nitelendirilen bir güvenlik toplantısı düzenledi. İsrail medyasının haberlerine göre, toplantıda ABD'nin İran'a muhtemel saldırısı ele alındı. Öte yandan Washington'ın bölgedeki askeri varlığını artırmasıyla birlikte, bir ABD savaş gemisinin İsrail'in güneyindeki Eilat limanına yanaştığı kaydedildi.

İsrial Başbakanının dün üst düzey danışmanlarıyla 'gizli bir konuda' toplantı yaptığı ortaya çıktı. Times of Israel'in haberine göre, Batı Kudüs'te düzenlenen toplantıda ABD'nin İran'a muhtemel bir saldırısı ele alındı.

İsrailli yetkililerin, sınırlı bir saldırının İran hükümetinin çöküşüne yol açmayacağına inandıkları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da aynı görüşü paylaştığı belirtiliyor. Bu nedenle, ABD'nin İran'a yönelik muhtemel bir saldırısının öncelikle nükleer ve füze programlarına odaklanacağını değerlendiriyorlar.

Rapora göre, ABD'nin İran'a yönelik sınırlı bir saldırısı durumunda bile Tahran'ın İsrail'i hedef alması ve Tel Aviv'in de buna güçlü bir şekilde karşılık vermesi bekleniyor.

TRUMP'IN İRAN'A SALDIRI EMRİ VERMESİ BEKLENİYOR

Üst düzey bir ABD yetkilisi, bölgeye gönderilen tüm ABD askeri unsurlarının hedeflerine ulaşmasının ardından Trump'ın İran'a saldırı emri vermesinin beklendiğini söyledi. Bu arada, Washington'ın İran'a karşı bölgedeki askeri varlığını artırmasıyla birlikte, bir ABD askeri gemisi İsrail'in güneyindeki Eilat limanına yanaştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın son açıklamaları ve ABD'nin İran'a muhtemel bir saldırısı sonrasında İsrail ordusunun hem savunma hem de saldırı hazırlıklarını artırdığını bildirdi. İran meselesi, Perşembe günü Tel Aviv'de üst düzey İsrail askeri yetkililerinin katıldığı haftalık durum değerlendirme toplantısında da ele alındı.

ABD askeri gemisi Eilat limanına yanaşırken, adı açıklanmayan bir İsrail güvenlik yetkilisi şunları söyledi: "Bu adım, Washington ve Tel Aviv arasındaki askeri ve güvenlik koordinasyonunu güçlendirmek için atıldı.

