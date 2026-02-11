Türkiye enerji hamlesini büyütüyor. TPAO, Libya’nın 17 yıl sonra açtığı dev ihalede biri denizde biri karada olmak üzere 2 sahayı kazandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Libya’nın 17 yıl aranın ardından açtığı 22 sahalık hidrokarbon arama ve işletme ihalesinde önemli bir başarıya imza attı.

TPAO, biri açık deniz biri karada olmak üzere 2 sahayı kazandı.

17 YIL SONRA AÇILAN İHALEDE TÜRKİYE DAMGASI

Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, 11’i karada 11’i denizde olmak üzere toplam 22 blok için petrol ve doğal gaz arama ve üretim ihalesine çıkmıştı. 17 yıl aradan sonra açılan ihale, uluslararası enerji şirketlerinin yoğun ilgisini çekti.

İhale sonuçlarının açıklandığı törene Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık ve Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman ile çok sayıda uluslararası şirket temsilcisi katıldı.

C3 KARA SAHASI VE O7 DENİZ SAHASI

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı İhale Heyeti, TPAO’nun C3 kara sahasını İspanyol enerji devi Repsol ile ortak kazandığını duyurdu.

TPAO’nun O7 açık deniz sahasını ise Repsol ve Macaristan merkezli MOL ortaklığında aldığı açıklandı.

Böylece Türkiye, hem karada hem denizde stratejik iki blokta arama ve işletme hakkı elde etti.

Bayraktar, Libya’nın yaklaşık 17 yıl aradan sonra ilk kez ihaleye açtığı petrol ve doğal gaz sahalarına ilişkin olarak ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şubatta yapılacak ihalelere de katılacağız. Uluslararası firmalarla işbirliği içerisinde, özellikle denizde ve karada iki sahayla yakından ilgileniyoruz. Şubat ayında bu sahalarda, bu ihalelerden Türkiye Petrolleri olarak bir pay alabilirsek çok hızlı bir şekilde çalışacağız. Türkiye’nin son yıllarda denizlerde kazandığı tecrübe ve güçlü deniz filomuz sayesinde hem sismikte hem de sondajda hızlı hareket edebiliriz. Bu çerçevede hem Libya’nın kalkınmasına hem de Türkiye ile Libya arasındaki işbirliğinin ilerlemesine katkı sağlarız."

