Trans-Ekvador boru hattında patlama! Vanalar acilen kapatıldı

Ekvador'da, ülkenin ana petrol hattında patlama meydana geldi. Şirket yaptığı açıklamada, "Vanalar kapatıldı ve petrol pompalama işlemi askıya alındı" ifadelerine yer verdi.

Ekvador’un devlet enerji şirketi Petroecuador, ülkenin ana petrol boru hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle petrol pompalamayı durdurduğunu açıkladı.

"VANALAR KAPATILDI"

Şirket yaptığı açıklamada, "Vanalar kapatıldı ve petrol pompalama işlemi askıya alındı" ifadelerine yer verdi.

Olayın nedeni olarak Amazon bölgesinden geçen bir hatta meydana gelen toprak kayması gösterildi. Şirket, herhangi bir sızıntı olup olmadığının ise henüz netleşmediğini belirtti.

ÜLKENİN ANA BORU HATLARINDAN

Günlük 360 bin varil kapasiteye sahip olan bu "Trans-Ekvador" boru hattı, ülkenin ana nakil hatlarından biri konumunda.

Geçtiğimiz Mart ayında, ülkenin kuzeybatısındaki Esmeraldas eyaletinde 25 bin varilden fazla petrol sızmıştı.

Petrol, Ekvador’un başlıca ihracat kalemlerinden biri.

2024 yılında ülke, günde ortalama 475 bin varil petrol üretti ve bunun yüzde 70’inden fazlasını ihraç etti.

Bu ihracatın yaklaşık yarısı Kuzey Amerika’ya gönderiliyor.