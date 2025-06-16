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Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını! Ekipler harekete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale Boğazı'ndan korkutan bir olay yaşandı. Boğaz'dan geçiş yapan 120 metre uzunluğundaki 'Industrial Challenger' isimli yük gemisinin makine dairesinde yangını çıktı. Gemi kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir sahasına demirletilecek.

Çanakkale Boğazı'nda korkutan bir hadise yaşandı.

Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını! Ekipler harekete geçti - 1. Resim

YÜK GEMİSİNDE YANGIN

Marmaris'ten Yalova'ya giden Antigua Barbuda bayraklı 120 metre boyundaki 'Industrial Challenger' yük gemisinin, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Kumkale önlerinde makine dairesinde yangın çıktı.

Gemi mürettebatı kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını! Ekipler harekete geçti - 2. Resim

Yangında yaralanan olmazken, gemiden denize kirlilik olmadığı tespit edildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını! Ekipler harekete geçti - 3. Resim

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-13' ve 'Türkeli' römorkörleri sevk edildi. Gemi kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir sahasına demirletilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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