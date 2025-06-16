Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını! Ekipler harekete geçti
Çanakkale Boğazı'ndan korkutan bir olay yaşandı. Boğaz'dan geçiş yapan 120 metre uzunluğundaki 'Industrial Challenger' isimli yük gemisinin makine dairesinde yangını çıktı. Gemi kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir sahasına demirletilecek.
Çanakkale Boğazı'nda korkutan bir hadise yaşandı.
YÜK GEMİSİNDE YANGIN
Marmaris'ten Yalova'ya giden Antigua Barbuda bayraklı 120 metre boyundaki 'Industrial Challenger' yük gemisinin, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Kumkale önlerinde makine dairesinde yangın çıktı.
Gemi mürettebatı kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.
Yangında yaralanan olmazken, gemiden denize kirlilik olmadığı tespit edildi.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-13' ve 'Türkeli' römorkörleri sevk edildi. Gemi kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir sahasına demirletilecek.