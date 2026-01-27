ABD’de Grönland çıkışının yankıları sürerken, Trump yönetimi bu kez gözünü Kanada’nın enerji deposu Alberta’ya çevirdi. Davos’tan Washington’a uzanan açıklamalar, petrol ve nadir toprak elementleriyle öne çıkan Alberta için "yeni bir devlet" senaryosunu gündeme taşıdı.

Trump yönetimi, Grönland'dan sonra petrol zengini Alberta’yı radarına aldı.

Ülkenin batısında yer alan ve Kanada petrol üretiminin büyük bölümünü karşılayan Alberta eyaleti hakkında skandal iddia ortaya atıldı.

ABD HAZİNE BAKANI AÇIKLADI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İsviçre’nin Davos kentinde yaptığı açıklamada Alberta için "ABD açısından doğal bir ortak" ifadesini kullanmıştı.

Bessent, "Onlar büyük kaynaklara sahip. Albertalılar bağımsız bir halk. İnsanlar konuşuyor, halk egemenlik istiyor" sözleriyle Kanada kamuoyununda fitili ateşledi.

Trump Alberta adında yeni bir devlet için kolları sıvadı! Yeni haritalar çizildiği iddia edildi: Petrolden nadir toprak elementlerine kadar eşi benzeri yok

TRUMP CEPHESİNDEN AYRILIK SİNYALİ! YENİ HARİTALAR YAPILDI

Trump’a yakın Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Andy Ogles da Alberta gündemine dahil oldu. Ogles, Albertalıların Kanada yerine ABD’nin parçası olmayı tercih edebileceğini ileri sürdü.

REFERANDUM İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLADI

Alberta’da ayrılık yanlısı gruplar, Kanada’dan ayrılmayı referanduma götürmek için imza toplamaya başladı. Referandum için yaklaşık 178 bin imzaya ihtiyaç duyuluyor. Kampanya Stony Plain, Red Deer ve Calgary gibi kentlerde yoğun ilgi görüyor.

ABD tarafında da Alberta için yeni haritalar çizildi.

AMA BİR İTİRAZ VAR!

Ayrılık hareketinin sözcülerinden avukat Jeffrey Rath, hedeflerinin ABD’ye katılmak olmadığını söyledi.

Rath, "ABD eyaleti olmak gündemimizde yok" diyerek Washington’dan gelen açıklamalara mesafe koydu. Ancak Rath, ABD’li yetkililerle temas kurduklarını ve bağımsız bir Alberta’nın Washington tarafından tanınmasını istediklerini de gizlemedi.

ANKETLER NE DİYOR?

Ocak ayında yapılan bir ankete göre Albertalıların yüzde 31’i bağımsızlık fikrine sıcak bakıyor.

Aynı ankette Alberta’nın ABD’ye katılmasını destekleyenlerin oranı yüzde 24’te kaldı. ABD’ye katılmaya “kesinlikle karşıyım” diyenlerin oranı ise yüzde 65 olarak ölçüldü.

PETROL, GAZ VE NADİR MADENLER İŞTAH KABARTIYOR

ABD’de Trump’a yakın çevreler, Alberta’nın petrol, doğal gaz ve nadir toprak elementleri nedeniyle stratejik önem taşıdığını her gün paylaşmaya başladı. Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, Alberta’nın bağımsızlık oylaması yapması halinde ABD’nin hızla devreye girebileceğini söyledi.

MAGA ETKİSİ KANADA’YI TEDİRGİN EDİYOR

Trump’ın Truth Social’da Kanada’yı ABD bayrağıyla kaplı haritalarla paylaşması, Ottawa’da tepki çekti. Kanada’da bu çıkışlar sonrası ulusal birlik söylemi güç kazanmıştı.

KANADA HÜKÜMETİ ALARMDA

Alberta Başbakanı Danielle Smith’in Trump yanlısı çevrelerle kurduğu temaslarda dikkatlerden kaçmadı. Smith’in Mar-a-Lago’da Trump ile görüşmesi ve referandum kurallarında yaptığı değişiklikler, Ottawa’da alarm zillerine neden oldu.

