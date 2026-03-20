Trump ateşkese kapıyı kapattı: İran'da savaşı kazanıyoruz
ABD Başkanı Trump, İran ile ilgili yaptığı yeni açıklamada "Ateşkes istemiyorum. Savaşı kazanıyoruz" dedi.
- Trump, ateşkes istemediğini ve karşı tarafı yok ederken savaşın kazanıldığını söyledi.
- Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kullanmadığını ve boğazın belli bir noktada kendiliğinden açılacağını belirtti.
- Trump, Hark Adası ile ilgili bir planı olabileceği yönünde imada bulundu ancak detay vermedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’daki askeri gerilime ve stratejik su yollarına dair yeni açıklamalarıyla gündemi bir kez daha hareketlendirdi.
Çatışma bölgelerinde diplomatik bir çözüm ihtimalini masadan kaldıran Trump, "Ateşkes istemiyorum. Karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok ederken ateşkes yapılmaz. Savaşı kazanıyoruz" dedi.
Küresel ticaretin can damarı olan Hürmüz Boğazı konusundaki çıkışı ise müttefiklerini şaşırtacak cinstendi.
"HÜRMÜZ'Ü BİZ KULLANMIYORUZ"
Trump, "Biz bu boğazı kullanmıyoruz, ihtiyacımız yok." derken, boğazın belli bir noktada kendiliğinden açılacağını dile getirdi.
HARK ADASI
Özellikle İran'ın enerji ihracatı için kritik bir nokta olan Hark Adası'na yönelik olası bir operasyon sorulduğunda ise Trump, "Bir planım olabilir de olmayabilir de. Bunu bir gazeteciye nasıl söyleyebilirim ki?" diye konuştu.