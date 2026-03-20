İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi.

İngiltere hükümeti, İran’ın füze üslerine yönelik hava operasyonları için ABD’ye askeri üslerini kullanma izni verdi. Kararın gerekçesi olarak ise Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik artan saldırılar gösterildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan yazılı açıklamaya göre; İngiliz bakanlar, Orta Doğu’daki son gelişmeleri, İran’ın saldırılarını ve Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişimlerini değerlendirmek üzere toplandı.

İRAN'IN HEDEFLERİNİ GENİŞLETMESİ KINANDI

İngiltere'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz taşımacılığını güvence altına alacak uygulanabilir plan geliştirmek üzere uluslararası ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalıştığını vurgulayan bakanlar, İran'ın hedeflerini uluslararası deniz taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletmesini kınadı.

İran’ın saldırılarını bölgeyi daha fazla krize sürükleyecek şekilde genişletmesini kınayan bakanlar, kırmızı bayraklı gemiler ile İngiltere’nin müttefiklerinin ve Körfez’deki ortaklarının gemilerine yönelik saldırıların ekonomik etkileri artırabileceğine dikkat çekti.

ÇATIŞMALARA YAKLAŞIM DEĞİŞMEDİ

Açıklamada, ABD’nin bölgedeki operasyonları kapsamında İngiltere üslerinin kullanılmasının, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere saldırmak için kullanılan füze üslerini etkisiz hâle getirmeyi amaçladığı belirtildi. Bakanlar ayrıca, İngiltere’nin Orta Doğu’daki çatışmalara yaklaşımının değişmediğini vurgulayarak, halkını, çıkarlarını ve müttefiklerini savunma, uluslararası hukuka uygun hareket etme ve daha geniş çaplı bir çatışmaya çekilmeme kararlılığını bir kez daha teyit etti.

