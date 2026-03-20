Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı’nın 6 ay kapanması durumunda brent petrolün varil fiyatının 120 dolara, fiyatın kapanma sürecinde ise 170 dolara fırlayabileceği uyarısında bulundu. Günlük 15 milyon varillik arz kaybı öngörülen senaryoda, 2026 fiyat beklentileri savaş etkisiyle 70 dolara revize edildi.

Küresel enerji koridoru Hürmüz Boğazı’nda yükselen tansiyon, petrol piyasalarını 170 dolarlık "kabus senaryosu" ile karşı karşıya bıraktı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı'nın olası kapalı kalma sürelerinin petrol fiyatlarına etkisine ilişkin senaryolarını paylaştı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın 6 ay boyunca fiilen kapalı kalması halinde Brent petrolün varil fiyatının 2026'da ortalama 120 dolara, 3 ay kapalı kalması durumunda ise 100 dolara ulaşabileceği belirtildi.

KORKUTAN SENARYO

Hürmüz Boğazı'nın 3 ay kapalı kalma senaryosunda, Brent petrolün varil fiyatının kapanma süresince ortalama 130 dolar seviyesine yükselmesinin ve yıl sonuna doğru yaklaşık 90 dolar seviyesine gerilemesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, 6 aylık kapanma senaryosunda ise fiyatın kapanma süresince 130-170 dolar aralığına fırlamasının ve yıl sonunda 90 dolar seviyesine düşmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Brent petrolün ortalama varil fiyatına ilişkin 2026 yılı temel beklentisinin 70 dolar olduğu belirtilerek bu tahminin savaş öncesinde piyasadaki arz fazlası nedeniyle 63 dolar olduğu anımsatıldı.

15 MİLYON VARİL KAYBI

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının petrol geçiş hacminde günlük 15 milyon varil kayba yol açmasının öngörüldüğü vurgulanan açıklamada, buna karşın çok küçük hacimlerin Boğaz'dan geçmeye devam etmesinin beklendiğine işaret edildi.

Açıklamada, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların devam edeceği, jeopolitik risk priminin oldukça yüksek olduğu, çatışmanın süresi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalma durumu ve petrol geçişindeki aksamalar konusundaki belirsizliğin yüksek olduğu kaydedildi.

