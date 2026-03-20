İsrail’de hava savunma biriminde görevli bir yedek askerin, İran adına casusluk yaptığı ve Demir Kubbe sistemine dair gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi. Lahav 433 ve Şin-Bet’in ortak operasyonuyla yakalanan 26 yaşındaki Roz Cohen’in aylardır İran istihbaratıyla temas halinde olduğu belirlendi.

İsrail Emniyeti ve Şin Bet (Şabak) tarafından gerçekleştirilen ortak duyuruda, hava savunma birimlerinde görev alan bir yedek askerin İran lehine casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle gözaltına alındığı kamuoyuna açıklandı.

AYLARDIR İRAN'LA TEMASTAYMIŞ

Hakkında açılan gizli soruşturma sonrası gözaltına alınan 26 yaşındaki Roz Cohen isimli askerin İran istihbaratıyla aylardır temas halinde olduğu ve Demir Kubbe sistemleri hakkındaki gizli bilgileri sızdırdığı belirtildi.

DETAYLARI AÇIKLAMADILAR

İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" birimi ve Şin-Bet’in ortak operasyonu sonrası gözaltına alınan asker ve istihbarat sızıntısına ilişkin detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

DEMİR KUBBE NEDEN ÖNEMLİ?

İsrail-ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sonrası İran'dan yapılan misillemelerin önlenmesinde Demir Kubbe önemli bir rol oynuyor.

İsrail'in Hava Savunma Sistemi mimarisi, Demir Kubbe (4-70 kilometre), Davut Sapanı (40-300 kilometre), Arrow 2 (500 kilometre) ve Arrow 3 (2 bin 400 kilometre) olmak üzere 4 katmandan oluşuyor.

PEŞ PEŞE PATLAMA SESLERİ

Öte yandan İran'ın misillemeleri devam ediyor. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.

Önleyici füzelerin ateşlenmesinin ardından İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarında, işgal altındaki Doğu Kudüs’te ve güneydeki Aşdod kentinde art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, İran misillemesinde Rehovot kentinde 2 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

İran'dan yapılan misillemenin hemen ardından İsrail'in orta kesiminde füze saldırılarının yeniden başladığına işaret eden ön uyarılar geldi.

Cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarının ardından İsrail orta kesimindeki başkent Tel Aviv ve çevre kentlerin yanı sıra Kudüs'te art arda iki kez sirenler çaldı.

