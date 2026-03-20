İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, Türkiye ve Umman’daki saldırıların İran ya da “Direniş Cephesi” tarafından gerçekleştirilmediğini belirterek, “Bu bir aldatma” ifadelerini kullandı. Bölgedeki gerilime dikkat çeken Hamaney, İslam ülkelerine birlik çağrısı yaparak, “Savaş istemiyoruz, düşman Müslümanlar arasında fitne çıkarmaya çalışıyor” dedi.

Bölgedeki tansiyonu zirveye taşıyan saldırıların ardından konuşan İran lideri Hamaney, Türkiye ve Umman'daki patlamaların arkasında İran'ın olduğu iddialarını yalanladı.

Yaşananları "Siyonist düşmanın bir oyunu" olarak nitelendiren Hamaney, bu saldırıların Müslüman ülkeler arasına nifak sokmak amacıyla kurgulanmış birer "sahte bayrak" operasyonu olduğunu savundu.

Mücteba Hamaney

İslam dünyasına birlik mesajı veren lider, halkını ve komşu ülkeleri düşmanın yürüttüğü kirli medya kampanyalarına karşı uyanık olmaya çağırdı.

Hamaney'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye ve Umman'da gerçekleşen saldırılar —her ikisi de bizimle iyi ilişkileri olan ülkeler— bu ülkelerdeki belirli konumlara karşı yapıldı ve bunlar İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri ya da Direniş Cephesi'nin diğer güçleri tarafından gerçekleştirilmedi.

Bu, Siyonist düşmanın, İslam Cumhuriyeti ile komşuları arasında ayrışmaya neden olmak için yanlış bayrak taktiklerini kullanarak yaptığı bir aldatmadır ve bazı diğer ülkelerde de meydana gelebilir.

Mücteba Hamaney'den 'Türkiye' açıklaması! "Saldırıları biz yapmadık"

"KÖTÜ NİYETLİ KAMPANYALARA DİKKAT EDİN"

Geçtiğimiz yıl üç askeri ve güvenlik savaşı denedik. İran'daki cephe hattı, düşmanların düşündüğünden çok daha güçlüdür. Savaş, düşmanın kendi lehine bir halk hareketinden umutsuzluğa kapılmasının ardından patlak verdi. Düşman, halkın bir ya da iki gün içinde İslam rejimini devireceğini düşündü. Düşman, rejimin liderinin ölümü durumunda halkımızın meydanları terk edeceğini hayal ediyordu.

Halkımız, düşmanın kötü niyetli medya kampanyalarına karşı dikkatli olmalı. Düşman, İran'a hakim olabileceğini ve onu böleceğini düşünüyor. Halkımız meydanlarda varlığıyla sağlam bir kale oluşturdu ve düşmana sert darbeler indirdi. Yerel medyaya zayıflıklara odaklanmaktan kaçınmasını tavsiye ediyoruz.

Komşu ülkelerle inanç, menfaat ve dünyanın zorbalık güçlerine karşı mücadele konusunda ortak noktalarımız var. Türkiye ve Umman'da gerçekleşen saldırılar hiçbir şekilde İran silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmedi; bu saldırılar, ulusumuzu bölmeye yönelik Siyonist düşmanın bir planıdır"

