Tahran’dan Washington ve Tel Aviv hattına alışılmadık bir tehdit mesajı geldi. İran Silahlı Kuvvetleri, düşman askerlerini dünyanın hiçbir yerinde rahat bırakmayacaklarını belirterek, "Eğlence parklarında ve tatil beldelerinde bile hedefimizdesiniz" dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İsrail’e karşı yeni uyarı mesajı yayımladı. Üst düzey sözcü Tuğgeneral Abolfazl Shekarchi, düşman yetkililerini, pilotlarını ve askerlerini dünyanın hiçbir yerinde rahat bırakmayacaklarına değinerek şunları kaydetti:

"Sizin için güvenli hiçbir yer kalmayacak. Eğlence parklarında, tatil beldelerinde ve turizm merkezlerinde bile hedefimizdesiniz"

"DAHA BÜYÜK SÜRPRİZLER YOLDA"

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ise, "direniş ekseninin" müttefiklere karşı bağımsız hareket ettiğini ve operasyonların şiddetleneceğini duyurdu:

"Küresel kibir ve Siyonizm için daha büyük sürprizler yolda" mesajıyla yeni saldırıların sinyali verildi.

BÖLGEDE SON DURUM: DOĞU AZERBAYCAN VURULDU

Tahran'dan gelen tehditlerin gölgesinde, ABD ve İsrail güçleri Ramazan Bayramı’nda da İran topraklarını hedef aldı. Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Osku kentinde düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Bölgedeki gerilim üzerine Polonya, Irak'taki tüm askerlerini tahliye etme kararı aldı.

PENTAGON’DAN İKİNCİ DALGA: 2 BİN 500 DENİZ PİYADESİ YOLDA

ABD Başkanı Donald Trump "karaya asker çıkarmayacağız" dese de Pentagon bölgeye yığınak yapmaya devam ediyor.

USS Boxer amfibi hücum grubu ve 2 bin 500 kişiden oluşan 11. Deniz Piyade Seferi Birimi Ortadoğu’ya gönderildi.

Tahran'dan ABD ve İsrail'e 'gölge' takibi! "Eğlence parkında bile hedefimizsiniz"

BAE'DE "GÜVENLİK" OPERASYONU: 109 KİŞİ TUTUKLANDI

On yıllardır inşa ettiği "güvenli liman" imajı İran füzeleriyle sarsılan BAE’de sosyal medya operasyonu başladı. Abu Dabi polisi, savaşla bağlantılı görüntüleri paylaşan ve "halkı endişeye sevk eden" 109 kişiyi gözaltına aldı.

F-35 PİLOTU VURULDU

Hava sahasında da sıcak saatler yaşandı. İran ateşiyle vurulan bir ABD F-35 savaş jetinin pilotu, şarapnel yaralarıyla zorlu bir iniş yaptı. Pilotun durumunun stabil olduğu bildirilirken, ağır hasar alan jetin servis dışı kaldığı ve yakın zamanda hizmete dönmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

KATAR VE KUVEYT'E AĞIR DARBE

Katar Enerji Bakanı, İran’ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerine düzenlediği saldırıların ihracat kapasitesini yüzde 17 oranında düşürdüğünü açıkladı. Hasarın onarılmasının 3 ila 5 yıl süreceği belirtilirken; Kuveyt’teki dev bir petrol rafinerisi de kamikaze İHA’ların hedefi oldu.

Tahran'dan ABD ve İsrail'e 'gölge' takibi! "Eğlence parkında bile hedefimizsiniz"

İSKOÇYA'DA NÜKLEER ÜSSE SIZMA GİRİŞİMİ

Savaşın yankıları Avrupa'ya da sıçradı. İskoçya'daki Faslane Nükleer Denizaltı Üssü'ne sızmaya çalışan bir İranlı ve yanındaki kadın polis tarafından yakalandı. İngiliz yetkililer, nükleer silahların bulunduğu üsse yönelik girişimin başarısız olduğunu ve soruşturmanın derinleştiğini duyurdu.

