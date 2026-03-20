ABD Başkanı Donald Trump, müttefiklerine karşı dozajı artırarak NATO’yu adeta yerden yere vurdu. "ABD olmasa NATO kağıttan bir kaplandır" diyen Trump, nükleer silaha sahip bir İran’ı durdurma ve Hürmüz Boğazı’nı açık tutma konusunda müttefiklerinin "elini taşın altına koymadığını" ileri sürdü.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonuyla başlayan savaşta bugün 21. güne girildi. Küresel ekonominin şah damarı Hürmüz Boğazı’ndaki kriz nedeniyle ABD ekonomisi can başla mücadele ederken, Başkan Donald Trump müttefik ülkeleri doğrudan hedef aldı.

Kendi kurduğu Truth Social platformundan ateş püsküren Trump, NATO ülkelerini "korkaklıkla" suçlayarak ateş püskürdü.

"SİZ KAÇTINIZ"

İran’a yönelik askeri harekatın zaferle sonuçlandığını ileri süren Trump açıklamasında, "Nükleer güce sahip bir İran'ı durdurmak için bu mücadeleye katılmak istemediler. Artık bu mücadele askeri açıdan kazanıldı ve kendileri için neredeyse hiç tehlike kalmadı" dedi

"HÜRMÜZ'Ü AÇMAK ÇOCUK OYUNCAĞI"

Dünyayı sarsan yüksek petrol fiyatlarının tek sorumlusu olarak müttefiklerin ataletini gösteren ABD Başkanı şunları söyledi:

"Ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar ama boğazı açmaya yardım etmek istemiyorlar. Onlar için çok kolaydı. korkaklar, bunu unutmayacağız"

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır. Nükleer güce sahip bir İran'ı durdurmak için mücadeleye katılmak istemediler. Korkaklar, biz bunu unutmayacağız" dedi.

"ABD OLMASA NATO KAĞITTAN KAPLANDIR"

Avrupa ülkelerinin askeri ve mali sorumluluktan kaçtığını öne çıkaran Trump şunları yazdı:

"ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplana benzer. Nükleer güce sahip bir İran'ı durdurmak için bu mücadeleye katılmak istemediler. Hürmüz Boğazı'nı açmaya yardım etmek istemiyorlar."

İRAN SAVAŞI ABD EKONOMİSİNİ NASIL VURUYOR?

Küresel petrol arzının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın fiilen tıkanması, Brent petrolü varil başına 100 doların üzerine taşıdı. ABD’de benzin fiyatları galon başına 4 dolara tırmanırken, Trump’ın "fiyatlar 3 doların altında" şeklindeki geçen ayki övünç dolu tabloları yerini sert bir sıçrayışa bıraktı.

FOSİL YAKIT ÇIKMAZI VE ARZ ŞOKU

Temiz enerji projelerine yönelik hibeleri iptal eden Trump yönetimi, enerji altyapısının çatışma bölgesine çekilmesiyle alternatif kaynak sıkıntısı çekiyor. Uzmanlar, yerli üretim artışının küresel piyasalardaki fiyatları düşürmeye yetmeyeceği ve ABD'nin arz şoklarına karşı her zamankinden daha kırılgan hale geldiği uyarısında bulunuyor.

TRUMP'IN PLANI: REZERVLERİ AÇMAK

Fiyat baskısını hafifletmek isteyen Trump, ABD Stratejik Petrol Rezervi'nden milyonlarca varili serbest bıraktı. Washington yönetimi, petrol tankerlerini Hürmüz Boğazı'ndan geçirmek için ABD donanmasını devreye sokmayı ve müttefiklerle bir koalisyon kurmayı değerlendiriyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

