ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonuyla 28 Şubat’ta patlak veren savaşta bugün 21. güne girildi. Dünyaca ünlü The Economist dergisi, ABD’nin "Destansı Öfke" adını verdiği operasyonun ismini kapağında "Kör Öfke Operasyonu" şeklinde değiştirdi

Dünyanın en saygın ekonomi dergilerinden The Economist, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik başlattığı askeri harekatı zehir zemberek bir analizle kapağına taşıdı.

"Kör Öfke" benzetmesiyle paylaşılan kapakta Başkan Trump kafasında mermilerle dolu askeri bir miğferle görülüyor.

İngiliz dergisi, Trump’ın siyasi geleceğinin ve küresel dengelerin yerle bir olabileceği ima etti.

The Economistten Trump'a şifreli mesaj! Destansı değil kör öfke operasyonu : Miğfer detayı çok konuşulacak

MİĞFER GÖZLERİNİ KAPATTI

Kapakta yer alan en çarpıcı ayrıntı, ağır mermilerin baskısıyla miğferin Trump’ın gözlerini tamamen kapatması oldu. "Savaş Trump’ın gözünü kör etti" mesajı verilirken, sinirli yüz ifadesi ve açık ağız detayları, Trump’ın kontrolsüz bir öfke içinde olduğunu iması yansıtıldı.

"TRUMP’IN SİYASİ SÜPER GÜÇLERİ SARSILIYOR"

Dergide yer alan analizde, 6 Ocak Kongre baskınından bile güçlenerek çıkan Trump’ın, İran savaşıyla kendi sonunu hazırlıyor olabileceği öne sürüldü.

"Savaş, Trump’ın dünyayı kendi gerçekliğine ikna etme yeteneğini ve Cumhuriyetçi Parti üzerindeki sarsılmaz hakimiyetini zayıflatıyor" diyen dergi, kısa süreli bir çatışmanın bile ikinci dönemini rayından çıkarabileceği değerlendirmesine yer verdi.

Aylarca sürecek bir savaşın Trump başkanlığını tamamen yerle bir edebileceği ifade edildi.

İRAN SAVAŞI TRUMP’I ZAYIFLATIYOR

The Economist'in iç sayfalarındaki analizde, "Destansı değil kör öfke operasyonu" başlığı kullanıldı. Trump’ın siyasi yerçekimine meydan okuyan karakterinin bu kez pervasızca bir krizin içine düştüğüne de değinildi.

Dergiye konuşan uzmanlara göre askeri harekat, Trump’ın "acımasızca kullandığı nüfuzunu" elinden alabilir.

