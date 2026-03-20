Dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan’dan gelen analizler, piyasaları altüst etti. Suudi yetkililer, çatışmaların Nisan sonuna kadar sürmesi halinde petrolün varil fiyatının 180 doları aşabileceğini öngördü. Wall Street Journal’ın (WSJ) aktardığına göre, söz konusu seviyedeki bir fiyat artışı sadece bir enerji krizi değil, küresel talebi tamamen durduracak bir "resesyon" dalgasını tetikleyebilir.

Washington’dan Riyad’a, Londra’dan Brüksel’e kadar tüm başkentlerde "enflasyon felaketi" sesleri yükselmeye başladı.

28 Şubat’tan bu yana petrol fiyatları yüzde 50 artarken, asıl büyük fırtınanın kapıda olduğu uyarısı yapıldı.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN KORKUTAN SENARYO: 180 DOLAR!

Wall Street Journal’ın (WSJ) aktardığına göre, bu seviyedeki bir fiyat artışı sadece bir enerji krizi değil, küresel talebi tamamen çökertecek bir "resesyon" dalgasını tetikleyebilir. Suudi Aramco uzmanları, Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın sürmesi durumunda fiyatların önümüzdeki haftalarda 150 dolara, ardından hızla 180 dolara çıkabileceğini öngördü.

HÜRMÜZ BOĞAZI FELÇ: PETROL AKIŞI DURDU

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre dünyadaki günlük petrol talebinin yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği neredeyse sıfıra indi. Çatışma öncesi günde 138 geminin geçtiği rotanın felç olması, enerji fiyatlarını doğrudan tetikledi.

İran’ın Katar’daki doğal gaz tesislerini vurması ve İsrail’in İran’ın gaz sahalarına yönelmesi, Avrupa’da doğal gaz fiyatlarını bir ayda yüzde 90’ın üzerinde artırarak 72 avro seviyelerine fırlattı.

DEVLERDEN ORTAK UYARI: ENFLASYON HORTLUYOR

Küresel finans otoriteleri, enerji şokunun "ikinci tur etkileri" konusunda dünyayı uyarıyor. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, petroldeki her yüzde 10’luk artışın küresel enflasyonu 40 baz puan yükselteceğini açıkladı. Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton ise petrolün 100 doların üzerinde kalmasının küresel ekonomiye 500 milyar dolarlık bir maliyet yükleyeceğini ileri sürdü.

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyon tahminini yüzde 2,7’ye yükseltti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise savaşın emtia piyasalarını altüst ettiğini ve reel gelirleri doğrudan vurduğunu açıkladı.

TÜKETİCİ İÇİN YOLUN SONU: POMPA FİYATLARI SIÇRADI

Enerji krizi sokaktaki vatandaşı da vurdu. ABD’de akaryakıt fiyatları bir ayda yüzde 30’un üzerinde artarak galon başına 3,9 dolara çıktı. Dizel fiyatlarındaki yüzde 40’lık artış, sadece ulaşımı değil, tarımdan sanayiye kadar tüm lojistik maliyetlerini yukarı çekerek gıda fiyatlarında yeni bir zam dalgasını tetikledi.

ENFLASYON ÜÇ KANALDAN YÜKSELİYOR

Analistlere göre kriz enflasyonu üç şekilde tetikliyor:

Enerji fiyatlarının doğrudan artışı,

Üretim ve lojistik maliyetlerinin yükselmesi,

Belirsizlik nedeniyle fiyat artışlarının kalıcı hale gelmesi,

IMF’ye göre petrol fiyatlarında yüzde 10’luk artış, küresel enflasyonu 40 baz puan yükseltebilir.

