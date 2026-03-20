İran ile ABD-İsrail hattında tırmanan ve 1300'den fazla can kaybına yol açan çatışmaların ardından Washington yönetimi bölgeye dev bir amfibi saldırı gücü gönderme kararı aldı. USS Boxer ve beraberindeki iki savaş gemisinin binlerce deniz piyadesiyle birlikte Orta Doğu'ya konuşlandırılacağı iddia edildi.

İran'dan gelen haberler bölgeyi teyakkuzda tutmaya devam ediyor. Son gelen haber ise, 'kara savaşı başlıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.

Associated Press'in (AP) ismi paylaşılmayan bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, San Diego'daki USS Boxer ve diğer iki amfibi saldırı gemisinin yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesiyle birlikte Orta Doğu'ya konuşlandırılacağı iddia edildi.

Orta Doğu'daki savaşta ABD kanadından çarpıcı iddia! 3 dev gemi ve 2500 asker bölgeye gidiyor

Görüşlerine yer verilen diğer iki ABD’li yetkili de gemilerin konuşlandırılmasını doğrularken nereye gittiklerine ilişkin ise bilgi vermedi.

SALDIRILARIN GEÇMİŞİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

