İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump’ın rejim destekçisi miting görüntülerini "yapay zeka üretimi" olarak nitelendirmesine cevap verdi. Pezeşkiyan, ABD’ye meydan okuyarak gazetecilerin İran sokaklarına inmesi ve halkın iradesini bizzat yerinde teyit etmesi çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin İran’a yönelik suçlamalarına sert sözlerle karşılık verdi.

Pezeşkiyan, “Komşu ülkelerle savaş peşinde değiliz. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Bu anlaşmazlığı düşmanlar başlattı” ifadelerini kullanarak, Washington yönetimini hedef aldı. ABD’nin İran’ı nükleer silah geliştirmekle suçlayarak dünya kamuoyunda algı oluşturduğunu savunan İran lideri, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti:

Trump’ın İran’daki rejim destekçilerinin miting görüntülerinin “yapay zeka ürünü” olduğu yönündeki sözlerine de cevap veren Pezeşkiyan şunları söyledi:

Trump "sahte" dedi, Pezeşkiyan meydan okudu: Gazetecilerini gönder, gerçeği gör

"ABD gazetecilerini İran’a göndersin ve meydanlar ile sokaklardaki kalabalığın yapay zeka olup görüntüsü olmadığını yerinde görsün"

Yapay zeka suçlamaları sadece İran kanadıyla sınırlı kalmadı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun akıbetine dair spekülasyonlar sürerken, hayatta olduğunu kanıtlamak için paylaştığı "kahve içme videosu" dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medya kullanıcıları ve teyit platformları, videodaki parmak hareketlerinden yansımalara kadar her detayı inceleyerek görüntünün yapay zeka ürünü (Deep Fake) olup olmadığını günlerce tartışmıştı.

