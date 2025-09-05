Trump düğmeye bastı! ABD vatandaşlarını gözaltına alan ülkelere yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump, yabancı ülkelerce haksız yere gözaltına alınan Amerikalılar için radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.

CBS News'in özel haberine göre söz konusu kararname, haksız gözaltı uygulayan ülkeleri hedef alırken, bu ülkelere seyahat edecek Amerikan vatandaşlarının sayısını azaltmayı ve hâlihazırda rehin tutulan kişilerin de serbest bırakılması teşvik edilecek.

PASAPORTLARA COĞRAFİ SINIRLAMA GELİYOR

Kararnamenin, "terörü destekleyen ülkelere uygulanan modelden" esinlenerek hazırlandığı ileri sürüldü.

Buna göre ABD Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeleri belirleyerek Amerikan pasaportuna coğrafi kısıtlamalar getirme ve diplomatik baskı araçlarını devreye sokma yetkisine sahip olacak.

Daha önce İran, Afganistan, Rusya, Venezuela ve Kuzey Kore gibi ülkeler, Dışişleri Bakanlığı'nın “Seyahat Etmeyin” uyarısı yaptığı listede yer almıştı.

ABD VATANDAŞLARI KAÇ ÜLKEDE REHİN ALINIYOR?

Foley Foundation'ın verilerine göre 2024 yılında en az 54 Amerikan vatandaşı, 17 ülkede rehin alındı veya haksız yere tutuklandı. Ancak ABD hükümeti bu konuda resmi bir sayı paylaşmaktan kaçınıyor.

Dışişleri Bakanlığı ise çoğu gözaltının “meşru kolluk ve adli süreçler” nedeniyle gerçekleştiğini savunuyor.

ROBERT LEVİNSON YASASI YENİDEN GÜNDEMDE

Trump’ın ilk başkanlık döneminde kabul edilen Robert Levinson Yasası, Dışişleri Bakanlığı’na, haksız gözaltı vakalarını tanımlamada geniş yetkiler veriyordu.

2007 yılında İran’da kaybolan FBI ve DEA ajanı Robert Levinson’un, İran hükümeti tarafından alıkonulduğu ve 2020’de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Levinson’un kızı Sarah Levinson, kararnamenin duyulmasının ardından yaptığı açıklamada “Amerikan vatandaşlarını siyasi baskı aracı olarak rehin alma uygulamasının sadece artmakla kalmayıp, birçok haydut devletin eylemleriyle yaygınlaştığını dehşetle izledik” dedi.

CASUSLUK SUÇLAMALARI, ESİR TAKASLARI, SİYASİ GERİLİMLER

Yeni kararname, son dönemde kamuoyunun dikkatini çeken yüksek profilli esir takaslarının ardından geldi.

Rusya, gazeteci Evan Gershkovich ve eski deniz piyadesi Paul Whelan'ı yıllarca casusluk suçlamalarıyla hapiste tutmuş, daha sonra bu isimler karmaşık bir takas anlaşmasıyla ABD’ye iade edilmişti.

Benzer şekilde, 2022’de WNBA yıldızı Brittney Griner, ünlü Rus silah tüccarı Viktor Bout karşılığında serbest bırakılmıştı. 2025 başlarında ise Amerikalı öğretmen Marc Fogel, bir Rus kripto dolandırıcısı karşılığında Rusya'dan çıkarılmıştı.

İran ve Venezuela da geçmişte benzer takaslarda yer alan ülkeler arasında.