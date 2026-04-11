Ateşkesin duyurulmasından itibaren petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarında düşüş yaşanırken, fiyatlar hala saldırı öncesi döneme göre yüksek seyrediyor

ABD ve İsrail'in 28 Şubat tarihinde İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonların 6. haftasında piyasaları rahatlatan haber geldi.

Başkan Donald Trump, 8 Nisan saat 01.30 sularında Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Ateşkesle birlikte küresel piyasalarda petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarında aşağı yönlü bir hareketlilik başladı.

PETROL FİYATLARINDA 100 DOLAR ALTI GÖRÜLDÜ

Trump'ın ateşkes ilanının ardından Brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda 100 dolar sınırının altına inerek geriledi. Saldırıların başlamasından önceki son işlem gününde 72,48 dolar olan Brent petrol, ateşkes sonrası 95,2 dolar seviyelerine kadar indi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 96,57 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşe rağmen rakamlar, saldırı öncesi seviyelere göre hala yüzde 31,3 oranında yüksek seyretmeye devam ediyor.

AVRUPA GAZ PİYASASINDA ATEŞKES İNDİRİMİ

Savaşın etkisiyle tırmanan Avrupa doğal gaz fiyatları, ateşkes haberiyle birlikte sert bir düşüş kaydetti. Hollanda merkezli ticaret noktası TTF'de işlem gören mayıs vadeli gaz kontratları, ateşkesin ardından yüzde 17,5 gerileyerek güne 43,9 avro ile başladı. Saldırı öncesi dönemle kıyaslandığında doğal gaz fiyatlarında yüzde 38,4'lük bir artış korunurken, Hürmüz Boğazı'nın açılacağı beklentisi fiyatlardaki ateşi düşürdü.

KÖMÜR FİYATLARI DA GERİ ÇEKİLDİ

Enerji krizinin yaşandığı süreçte elektrik üretimi için yoğun talep gören kömür piyasasında da tansiyon düştü. Saldırıların başladığı günden itibaren 146,5 dolara kadar yükselen ton başına kömür fiyatları, geçici ateşkes kararı sonrası 134,9 dolara kadar geriledi. Kömür fiyatlarındaki son durum, saldırı öncesi seviyelerin yüzde 13,8 üzerinde kalmaya devam ediyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KRİTİK BEKLEYİŞ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, silahlı kuvvetlerle koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin iki hafta boyunca mümkün olacağını açıkladı. Ancak İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, İsrail'in Lübnan saldırılarının ateşkesin ağır bir ihlali olduğunu iler sürdü.

Küresel petrol ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği boğazdaki trafik akışının ne zaman normale döneceği, enerji piyasalarının geleceği açısından en kritik başlık olarak takip ediliyor.

