ABD Başkanı Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurdu. Trump, pilotun 24 saat boyunca izlendiğini ve titizlikle plan yapıldığını belirterek, "Tarihte ilk kez 2 ABD pilotunu, düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtardık. Bu olay, İran semalarında ezici bir hava üstünlüğü ve hakimiyeti elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlıyor." dedi. Öte yandan İran'dan ise ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." açıklaması geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da cuma günü düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını bildirdi.

ABD ordusunun "ülke tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini" gerçekleştirdiğini belirten Trump, "Onu yakaladık. Size bildirmekten mutluluk duyduğum şey şu ki kendisi artık güvende ve sağlam." ifadesini kullandı.

"AVLANIRKEN YAKALADIK"

Söz konusu askeri "cesur savaşçı" olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump, şöyle devam etti:

"Bu (asker) İran'ın tehlikeli dağlarında düşman hatlarının gerisindeydi ve saatler geçtikçe daha da yaklaşan düşmanlarımız tarafından avlanıyordu ancak asla gerçekten yalnız değildi."

Trump, "mucizevi" şeklinde nitelediği arama ve kurtarma operasyonu süresince (kurtarılan) bu askerin "24 saat boyunca izlendiğini ve titizlikle plan yapıldığını" aktararak, kendi talimatıyla ABD ordusunun kurtarma operasyonu için "dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak" gönderdiğini vurguladı.

Kurtarılan askerin yaralandığına ancak iyi olacağına işaret eden Trump, "(Bu operasyon) Dün başka bir cesur pilotun başarılı bir şekilde kurtarılmasına ek olarak gerçekleşti. Ancak ikinci kurtarma operasyonumuzu tehlikeye atmamak için bunu doğrulamadık." ifadelerine yer verdi.

"ASLA BİR AMERİKALI SAVAŞÇIYI GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ"

Trump, şunları kaydetti:

"Bu, askeri hafızalarda ilk kez iki ABD pilotunun düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtarılması. Asla bir Amerikalı savaşçıyı geride bırakmayacağız. Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı ölmeden veya yaralanmadan gerçekleştirebilmemiz, İran semalarında ezici bir hava üstünlüğü ve hakimiyeti elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlıyor."

CIA’DAN İRAN’DA "SAMANLIKTA İĞNE" OPERASYONU

Fox News’ten Jennifer Griffin’in üst düzey yönetim yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, kurtarma operasyonu öncesinde CIA, İran ordusunu şaşırtmak amacıyla yeni bir plan hazırladı.

İRAN ORDUSUNA "SAHTE ROTA" TUZAĞI

Uçağın düşmesinin ardından dağlık arazide mahsur kalan Amerikalı subayın yerini tespit eden CIA, gerçek operasyon başlamadan önce İran içinde sızdırdığı bilgilerle bir dezenformasyon dalgası başlattı. CIA, ABD güçlerinin subayı çoktan bulduğunu ve karadan naklederek ülkeden kaçırmak üzere olduğu yönünde sahte haberler yaydı. İranlı birlikler bu sahte kaçış rotasına odaklanıp kararsızlık yaşarken, CIA "samanlıkta iğne aramak" olarak nitelendirilen bir çabayla subayın saklandığı gerçek konumu belirledi.

Kurtarılan subayın, bir albay olduğu ve uçağın düşmesinin ardından yaklaşık 2 bin metre yüksekliğindeki sarp bir sırt bölgesine tırmanarak 48 saat boyunca gizlendiği öğrenildi.

"PİLOTU KURTARMA GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU"

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasını reddetti. Zülfikari, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." ifadesini kullandı.

ABD'ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağının da İsfahan'ın güneyinde İran tarafından vurulduğunu iddia eden Zülfikari, "Uçaklar alevler içinde yanıyor." dedi.

"MAHSUR KALAN İKİ UÇAK İMHA EDİLDİ"

Diğer yandan ABD basını, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunda görevli MC-130J tipi iki uçağın 'mahsur kalması' nedeniyle imha edildiğini duyurdu.

The New York Times gazetesinin haberinde ise uçakların, "İran'ın eline geçmemesi için imha edildiği" belirtildi.

Trump, "F-15'in ikinci pilotunu da kurtardık" dedi, İran yalanladı: Girişim başarısız oldu

BÖLGEDE SON DURUM: 5 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

İran devlet medyası, Pazar günü ülkenin kuzeybatısındaki Erdebil eyaletinde düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında beş Devrim Muhafızı (IRGC) savaşçısının öldüğünü duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu. İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini yazmıştı.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti. New York Times (NYT) haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

