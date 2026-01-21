ABD basını, Başkan Donald Trump’ın İran konusunda geri adım atmadığını yazdı. Haberlere göre Trump, geçtiğimiz günlerde saldırıdan vazgeçmiş olsa da askeri seçeneği tamamen masadan kaldırmış değil. Washington’da İran dosyasında karar anına yaklaşıldığı, Orta Doğu’ya yapılan askeri yığınağın da bu sürecin işareti olduğu değerlendiriliyor.

ABD basınına göre Başkan Donald Trump, geçen hafta İran’a yönelik saldırıdan vazgeçmiş olsa da askeri seçeneği tamamen rafa kaldırmış değil.

The Wall Street Journal (WSJ), Trump’ın danışmanlarına İran’a karşı “kararlı” bir askeri plan hazırlanması için baskıyı sürdürdüğünü yazdı.

Haberde, ABD’nin Orta Doğu’ya ek askeri güç sevkiyatını hızlandırdığı, bunun da İran’a saldırı ve muhtemel misillemelere karşı savunma kapasitesini genişlettiği belirtildi.

Bölgeye uçak gemisi, savaş uçakları ile Patriot ve THAAD hava savunma sistemleri konuşlandırılıyor. ABD’li yetkililer, bu yığınağın Washington’ın saldırı seçeneklerini artırdığını ileri sürdü.

WSJ’ye konuşan isimleri açıklanmayan yetkililere göre Trump, İran’a yönelik muhtemel bir operasyonu tarif ederken "kararlı" ifadesini defalarca kullandı. Ancak henüz nihai saldırı emri verilmiş değil; karar aşamasının sürdüğü aktarılıyor.

Trump, dün yaptığı açıklamada da İran’da bazı göstericilerin infazlarının, Tahran’a yönelik ABD uyarıları sonrası durdurulduğunu iddia ederek,

"Bundan sonra İran’da neler olacağını bekleyip görmek zorundayız."

ifadelerini kullandı.

GRÖNLAND ÇIKIŞI: "ALTIN KUBBE İÇİN ÇOK DAHA ETKİLİ"

Öte yandan Trump, NewsNation’a verdiği röportajda Grönland konusunda da dikkat çeken sözler sarf etti. ABD Başkanı, Grönland’ın savunma mimarisi açısından kritik olduğunu savunarak şunları söyledi:

“Grönland’a sahip olmak çok daha etkili bir ‘altın kubbe’ sağlar.”

Trump, adanın niteliğini ise alışıldık üslubuyla anlattı:

"Çok büyük bir toprak parçası. Gerçekten soğuk. Üzerinde çok buz var. Yani orada büyük bir emlak geliştirme projesi yapmayacağız."

AVRUPA’YA TİCARET MESAJI: "AYNISINI YAPARIZ"

Aynı röportajda Trump, Avrupa’nın muhtemel ticari misilleme tehditlerine de cevap verdi:

"Onların yaptığı her şeyi, biz de aynı şekilde yapabiliriz. Ve bu geri tepecek. Ama biz bunu beklemiyoruz."

