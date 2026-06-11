Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamada, ABD Silahlı Kuvvetleri’nin bu gece İran’ın askeri kapasitesini tamamen felç edecek çok şiddetli bir bombardıman dalgası başlatacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hark Adası ve bazı petrol altyapı tesislerinin de hedef alınabileceğini öne sürdü.

Yaptığı açıklamada şöyle seslendi:

"Amerika Birleşik Devletleri bu gece İran'ı donanması, hava kuvvetleri, radarları, hava savunma sistemleri ve diğer tüm savunma unsurlarıyla birlikte, saldırı kapasitesinin büyük bölümü de artık ortadan kalkmış durumda çok sert şekilde vuracak. Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını da kontrol altına alacağız. Venezuela'da yaptığımız gibi, İran'ın petrol ve doğal gaz piyasaları üzerinde tam kontrol sağlayacağız. Bu durum hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için son derece başarılı sonuçlar verdi. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim"

Trump Hark Adası'nı hedef gösterdi! "Kontrol edeceğiz"

İRAN EKONOMİSİNİN %90’I BU ADADA!

Basra Körfezi kıyısından 25 kilometre açıkta bulunan 20 kilometrekarelik Hark Adası, İran için bir adadan çok daha fazlasını ifade etmekte. Ülkenin ihraç ettiği ham petrolün yaklaşık %90'ı bu bölgeden dünyaya pazarlanıyor. Günlük 7 milyon varil yükleme kapasitesine sahip olan terminalin devre dışı bırakılması veya ABD kontrolüne geçmesi, İran hükümet bütçesinin %40'ını oluşturan petrol gelirlerinin tamamen kesilmesi anlamına gelebilir.

Trump Hark Adası'nı hedef gösterdi! "Kontrol edeceğiz"

STRATEJİK ÖNEMİ BÜYÜK

ABD'nin hedeflerinden biri olduğu düşünülen Hark Adası, İran'ın 30 km açığında bulunuyor. Kritik ada 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ve Buşehr kenti açıklarında yer alıyor. Nüfusu 8 bin civarında olan adada petrol terminalleri, boru hatları ve devada depolama tanklar var. Burada ham petrol taşınıyor, Asya pazarlarına gönderiliyor.

Adayı özel kılan bir diğer özelliği ise doğal bir derin su limanına sahip olması. Derin sular, adaya büyük tankerlerin yanaşmasına imkan veriyor. Böylede Hark Adası, İran'ın en önemli lojistik merkezi oluyor.

ABD BASINI YAZDI: ABLUKA YA DA SALDIRI OLABİLİR

'Yasak Ada' olarak de bilinen bu yere yerli olmayanların girişi, özel izne bağlı. Stratejik önemi düşünüldüğünde ABD basınında yer alan 'Hark Adası' iddiaları daha da kuvvetleniyor. ABD basını son günlerde askeri hedef olarak görülen bu ada için 'abluka, saldırı, ele geçirme'seçeneklerinin masada olduğunu iddia etti.

ABD AdaYI NASIL ELE GEÇİREBİLİR?

ABD ordusunun bölgeye yığdığı muazzam askeri güçle böyle bir operasyonu teorik olarak gerçekleştirme kabiliyeti bulunuyor ancak bu hamle sonu gelmez askeri, ekonomik ve lojistik riskleri de beraberinde barındırıyor.

Pentagon, bölgeye 5 bin deniz piyadesi ve ordu elitlerinden oluşan 82. Hava İndirme Tümeni’nden yaklaşık 2 bin paraşütçü birliği konuşlandırarak operasyon spekülasyonlarını körüklemişti.

Teorik olarak 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı paraşütçüler, gece karanlığından yararlanarak adadaki kilit komuta merkezlerini, radar hatlarını ve uçaksavar mevzilerini ele geçirmek için havadan dikey indirme yapabilme kabiliyetine sahip. Eş zamanlı olarak ABD Deniz Piyadeleri de Osprey tiltrotor dikey iniş-kalkış uçakları ve hava yastıklı çıkarma araçları (LCAC) taşıyan amfibi hücum gemileriyle adanın kıyı şeridine çıkarma operasyonu düzenleyebilir.

ABD’nin teknolojik ve lojistik üstünlüğüyle adayı ele geçirmesinin muhtemel olduğu söylense de asıl sorun operasyon başladığı an devreye girecek.

Çıkarma gemilerinin önce İran’ın tam kontrolündeki Hürmüz Boğazı’ndan geçmesi gerekiyor ve körfez boyunca konuşlu binlerce gizli İran intihar İHA'sı ile gemisavar füze bataryaları bu unsurlar için açık birer tehdit oluşturuyor. Sahada ayrıca antipersonel mayın döşeli kıyılar Amerikan piyadelerine ağır kayıplar verdirebilir. İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın, ABD işgale kalkışırsa güçlerinin üzerlerine ateş yağdıracağı resti de boş bir tehdit olarak görülmüyor. Ada, İran ana karasına çok yakın olduğu için, ABD adayı alsa bile ana karadan füze ve topçu bataryalarıyla yapılacak kesintisiz bombardımanın gölgesinde adayı belirsiz bir süre elinde tutmak imkansız hale gelebilir.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası